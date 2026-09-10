18 Jahre nach dem letzten Champions-League-Spiel gibt es für Fenerbahçe Istanbul ein Remis beim Comeback - und danach großen Wirbel um den Coach. Besser läuft es für Dino Toppmöller.

Istanbul (dpa) - Fenerbahçe-Trainer Ismail Kartal hat unmittelbar nach dem Champions-League-Auftakt seiner Mannschaft überraschend seinen Rücktritt erklärt. Auf der Pressekonferenz nach dem 1:1 (0:1) gegen die AS Rom soll der Istanbuler Coach laut übereinstimmenden Medienberichten gesagt haben, dass er von seiner Position zurücktrete. «Ich habe diese Entscheidung getroffen, um den Weg für meinen Club freizumachen», wird Kartal unter anderem zitiert.

Fenerbahçe-Präsident Aziz Yildirim widersprach seinem Trainer und kündigte an, dass Kartal weitermachen solle. «Ich habe gesagt, du wirst weitermachen, Ende. Wir sind eine Familie», wird der Präsident in türkischen Medien zitiert. Grund für Kartals spontane Handlung soll laut Yildirim der Wurf einer Flasche an seinen Kopf gewesen sein. Auch der Club reagierte mit einem Statement und teilte mit, dass der Flaschenwerfer mit einem Stadionverbot belegt wurde.

Dabei war die Leistung seines Teams gar nicht schlecht, Fenerbahçe hatte beim ersten Königsklassen-Auftritt nach 18 Jahren sogar die besseren Chancen. Aber am Ende blieb es bei den Toren von Bryan Cristante (39. Minute) für die Roma und Archie Brown (48.) für die Türken.

Glücklicher Sieg für Toppmöller

Für Dino Toppmöller und den RC Lens gab es zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison einen Last-Minute-Sieg. Bei Slavia Prag kam der deutsche Coach mit seinem Team kurz vor Schluss noch zu einem 3:2 (0:0)-Erfolg. Florian Thauvin (90.+1) und Ruben Aguilar (90.+3) drehten in der Nachspielzeit die Partie zugunsten der Franzosen. Zuvor hatte Abdallah Sima (73.) für Lens getroffen. Prag half auch der Doppelpack von Danijel Sturm (51./88.) nicht.

Auch Manchester United holte einen Auftaktsieg und setzte sich locker mit 4:0 (3:0) gegen Außenseiter Sabah FK aus Aserbaidschan durch. Die ehemaligen Bundesliga-Profis Matheus Cunha (27.), Benjamin Sesko (45.) sowie Bruno Fernandes (42.) und Lisandro Martínez (68.) trafen.

Zuvor hatten sich die PSV Eindhoven und Schachtar Donezk mit 1:1 (0:1) getrennt. Auch hier waren die Gäste durch Gleiker Mendoza (45.+1) in Führung gegangen. Sergino Dest (48.) traf für die Mannschaft vom ehemaligen Bundesliga-Trainer Peter Bosz zum Endstand.