Bei Champions-League-Rekord
Torschütze erinnert an verstorbenen Fußball-Profi
RC Lens - AC Como
Nico Paz feierte seinen Treffer mit einer bewegenden Geste.
Francois Lo Presti. DPA

Nico Paz von Überraschungsteam Como 1907 stellt beim Rekordsieg in der Champions League den verstorbenen Jesús de Miguel in den Mittelpunkt.

Lesezeit 1 Minute

Lens (dpa) – Nico Paz hat beim Rekordsieg von Como 1907 am vierten Spieltag der Königsklasse mit einer bewegenden Geste an den verstorbenen Fußball-Profi Jesús de Miguel erinnert. Der auf Teneriffa geborene Argentinier hielt nach seinem Tor zum 3:0 ein T-Shirt in die Höhe, auf dem unter einem Foto von de Miguel zu sehen und in Spanisch «Ruhe in Frieden» zu lesen war. Como gewann beim RC Lens mit 9:1 und feierte den höchsten Sieg in der Geschichte der Champions League.

De Miguel, der für CD Teneriffa spielte und sich auf der Kanareninsel großer Beliebtheit erfreute, hatte am Montag nach einem Zusammenstoß mit dem gegnerischen Torwart in der Nachspielzeit des Liga-Heimspiels gegen den FC Andorra schwere Verletzungen und einen Herzstillstand erlitten. Am Dienstagmorgen starb er im Krankenhaus. Er wurde 30 Jahre alt. Sein Tod versetzte den gesamten spanischen Fußball in einen Schock.

© dpa-infocom, dpa:261105-930-947548/1

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