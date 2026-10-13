U21-Nationalstürmer Nicolò Tresoldi erzielt in Mailand einen Dreierpack und avanciert zum Brügge-Matchwinner. Manchester United rutscht unterdessen immer tiefer in der Krise.

Madrid (dpa) – Der deutsche U21-Nationalstürmer Nicolo Tresoldi hat Club Brügge mit einer Tor-Gala zu einem sensationellen 4:3 (1:1)-Coup bei Inter Mailand geführt. Der Youngster war am zweiten Spieltag der Champions League mit drei Toren der Matchwinner bei den Belgiern. Und das ausgerechnet in Italien, das den Stürmer auch für die Nationalmannschaft gewinnen will.

Unterdessen hat Atlético Madrid die sportliche Krise von Manchester United verschärft, auch der FC Arsenal und Hansi Flicks FC Barcelona holten Siege. Atlético gewann gegen die in der Liga kriselnden Red Devils mit 2:0 (1:0). Barça tat sich bei Galatasaray Istanbul lange schwer, setzte sich am Ende aber locker mit 4:1 (1:1) durch. Auch Vorjahresfinalist FC Arsenal siegte mit 3:0 (0:0) gegen OSC Lille und hatte nur vor der Pause leichte Probleme.

Pablo Barrios (1. Minute) hatte Atlético gegen United schon nach wenigen Sekunden in Führung gebracht. Kurz vor der Pause erzielte Marcos Llorente (43.) dann das 2:0, der Treffer wurde wegen vorherigen Handspiels aber zurückgenommen. Nach einer Roten Karte für Uniteds Leny Yoro (74.) legte Ademola Lookman (79.) nach.

Tresoldi mit Dreierpack in Mailand

Galatasaray durfte gegen Barça nur kurz an einer Überraschung schnuppern. Aleksei Batrakov (28.) hatte die Türken in Führung gebracht. Anschließend drehten João Cancelo (43.), Fermin Lopez (50.), Anthony Gordon (53.) und Karim Adeyemi (65.) die Partie.

Mann des Abends aber war Tresoldi. Zunächst verwandelte der 22-Jährige einen Strafstoß souverän ins rechte obere Eck. Nach der Pause profitierte Tresoldi dann von einem Fehler von Inter-Torhüter Josip Martinez und legte ins leere Tor nach, wenige Minuten später staubte der Angreifer dann zum nächsten Treffer ab. Romeo Vermant (87.) erzielte den vierten Brügge-Treffer. Die Tore von Lautaro Martinez (44./81.) und Ange-Yoan Bonny (90.+3) reichten Inter nicht.

Arsenal schaltete erst nach der Pause einen Gang höher und siegte dank drei Toren von Jurrien Timber (64.), Eberechi Eze (67.) und Bukayo Saka (71.) innerhalb von sieben Minuten mit 3:0.