Ein defektes Flugzeug wirbelt den Zeitplan der AS Monaco durcheinander. Daher reist das Team des früheren Bundesliga-Trainers Adi Hütter erst am Spieltag nach Belgien.

Monaco (dpa) – Nach einem Problem mit der Klimaanlage an Bord des Flugzeugs hat die AS Monaco ihre Abreise zum Champions-League-Spiel beim FC Brügge um einen Tag verschieben müssen. Der französische Fußball-Erstligist wird somit erst heute am Spieltag in Belgien ankommen, bestätigte Monaco-Trainer Adi Hütter, früher in der Bundesliga tätig.

«Ich weiß nicht, ob dieser Rückschlag Auswirkungen haben wird, da wir professionell sind und unseren Zeitplan sofort geändert haben», sagte Hütter. «Aus technischen Gründen war eine Reise nicht möglich, da die Sicherheit aller nicht gewährleistet werden konnte.»

In den sozialen Netzwerken kursieren Videos, die Spieler in Unterwäsche im Flugzeug zeigen. Sie waren verschwitzt und versuchten, sich durch Fächeln Luft zu verschaffen.