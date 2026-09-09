Beim 5:1 gegen Feyenoord Rotterdam glänzt Karim Adeyemi mit einem Traumtor für den FC Barcelona. Auch die Mitfavoriten Arsenal, Liverpool und PSG bleiben zum Auftakt der Königsklasse schadlos.

Liverpool/Paris (dpa) - Titelverteidiger Paris Saint-Germain ist mit einem lockeren Sieg in die neue Champions-League-Saison gestartet, auch der FC Arsenal legte erfolgreich los. PSG setzte sich gegen Außenseiter Slovan Bratislava zuhause klar mit 6:1 (3:0) durch. Arsenal gewann beim SSC Neapel mit 1:0 (0:0). Auch der FC Liverpool holte einen knappen Auftaktsieg und setzte sich gegen Atlético Madrid mit 2:1 (1:1) durch.

Den höchsten Sieg aber fuhr PSG ein, das dank eines Doppelpacks von Ousmane Dembélé (17. Minute/23.) und eines Dreierpacks von Neuzugang Ferran Torres (31./47./57.) überhaupt keine Probleme mit Bratislava hatte. Den letzten PSG-Treffer erzielte Fabian Ruiz (88.). Die vom ehemaligen Weltklasse-Profi Yaya Touré trainierten Slowaken kamen durch Suleiman Camara (59.) zu einem Ehrentreffer.

Arsenal siegt spät dank Ödegaard

Deutlich enger ging es für Arsenal zu. Der englische Meister kam dank eines Distanzschusses von Martin Ödegaard (75.) zum letztlich verdienten Sieg bei lange tief stehenden Italienern. Auch Liverpool hatte Schwierigkeiten mit der disziplinierten Defensivarbeit von Gegner Atlético, setzte sich aber dank der Tore von Dominik Szoboszlai (40.) und Alexis Mac Allister (50.) ebenfalls verdient durch. Die Spanier drängten spät noch auf den Ausgleich, zu mehr als dem frühen Führungstor von Marcos Llorente (17.) reichte es aber nicht.

Etwas mehr Spektakel bot sich den Zuschauern in Lissabon, wo Sporting Galatasaray Istanbul mit 3:1 (1:1) besiegte. Geny Catamo (27.), Luis Suarez (57./Elfmeter) und der Ex-Schalker Rodrigo Zalazar (63.) trafen für Sporting. Galatsaray, bei denen Leroy Sané in der Startelf stand, war durch ein Eigentor von Gonçalo Inácio (5.) in Führung gegangen.

Am frühen Abend hatte der FC Barcelona auch dank Karim Adeyemi locker mit 5:1 (2:0) gegen Feyenoord Rotterdam gewonnen. Der ehemalige Dortmunder steuerte mit einem traumhaften Schlenzer ins rechte Eck (22. Minute) einen Treffer zum Sieg bei. Die weiteren Tore für Hansi Flicks Mannschaft erzielten Raphinha (3./57.), Lamine Yamal (77.) und Neuzugang Gabriel Jesus (85.). Der eingewechselte Sem Steijn (82.) machte den Ehrentreffer für die Niederländer.