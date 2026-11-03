Das war stark. Der FC Bayern trotzt im Finalstadion der Königsklasse den vielen offensiven Ausfällen. Jungstar Karl und Dauerrenner Laimer sorgen für einen wegweisenden Auswärtserfolg.

Madrid (dpa) – Im Finalstadion der Champions League hat Jungstar Lennart Karl Titelanwärter FC Bayern München gegen Atlético Madrid zu einem wichtigen Vorrundensieg geführt. Beim 2:0 (0:0) avancierte ausgerechnet der 18-jährige Karl mit seinem erst zweiten Pflichtspieltreffer der Saison zum Matchwinner. Nach einem abgeblockten Schuss von Tom Bischof luchste Karl Atlético-Verteidiger Robin Le Normand den Ball im Strafraum ab und lupfte ihn in der 54. Minute über Torwart Jan Oblak hinweg ins Netz. Ein Schlitzohr-Tor!

Nach einem Lattentreffer des einmal mehr bärenstarken Innenverteidigers Dayot Upamecano (73.) sorgte der ebenfalls sehr auffällige Konrad Laimer mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte für die Entscheidung (74.).

Nach dem hochverdienten Auswärtserfolg sind die Bayern in der Königsklasse zur Halbzeit der Ligaphase nach zuletzt zwei Unentschieden mit acht Punkten wieder auf Achtelfinalkurs. Atlético agierte im Estadio Metropolitano, wo am 5. Juni 2027 das Endspiel ausgetragen wird, erstaunlich ehrfürchtig und brav.

Olise trotzt dem Schmerz

Personalnot? Ja. Und trotzdem konnte Aaron Danks in Vertretung des weiter im Krankenstand weilenden Cheftrainers Vincent Kompany eine Münchner Top-Elf formieren – auch in der personell durch Verletzungen ausgedünnten Offensive. Michael Olise meldete sich nach einem Schlag aufs Knie einsatzbereit. «Bei ihm ging es nur um die Schmerzbehandlung», klärte Danks bei Prime Video auf.

Olise bildete mit Karl und dem wieder links angreifenden Alphonso Davies hinter Mittelstürmer Harry Kane eine Linksfüßer-Reihe mit viel Tempo. Im Tor stand wieder Manuel Neuer nach der nächsten Spielpause des Kapitäns wegen einer Sehnenreizung am Fuß. Sehr viel zu halten bekam der 40-Jährige nicht. Bei einem Schuss von Marcos Llorente war Neuer auf dem Posten (66.).

Sportvorstand Max Eberl hatte «Rocky-Qualitäten» à la Sylvester Stallone in dessen berühmten Boxer-Filmen beschworen: «Wir müssen einstecken.» Schließlich verlaufen Spiele gegen Atlético stets sehr körperbetont. Doch überhart ging es gar nicht zur Sache. In erster Linie attackierte Atlético Olise, doppelte den Franzosen, dessen direkter Gegenspieler der Ex-Leverkusener Alejandro Grimaldo war. Olise wurde jedenfalls sehr intensiv bearbeitet.

Karl vergibt Großchance vor der Pause

Die Bayern waren größtenteils Chef im Ring. Sie hatten den Ball, sie liefen an auf den kompakten Atlético-Block. Es gab darin kaum Lücken – und doch fanden die Münchner immer mal wieder eine. Aber sie nutzten bis zum Tor von Karl ihre Chancen nicht. Die größte der ersten Hälfte vergab dabei der 18-Jährige nach einem Flügellauf von Verteidiger Dayot Upamecano. Nach Zuspiel von Kane schoss Karl im Strafraum über das Tor (23.).

Was für eine Chance! Kane verzog danach einmal volley (27.). Danach wurde ein Schuss des Engländers geblockt (34.). Auch Josip Stanisic zielte am Tor vorbei (36.). Atlético fand offensiv kaum statt, das Bayern-Tor geriet kaum in Gefahr.

Joshua Kimmich eröffnete die zweite Hälfte mit einem Distanzschuss, den Atléticos Torwart Jan Oblak parierte. Atlético blieb im Reaktions-Modus. Auch nach Karls Führungstreffer kam keine wilde Antwort des spanischen Topclubs, der in der Champions League mit nur vier Punkten enttäuschend da steht. Als Laimer das 2:0 nachgelegt hatte, wurde es immer leiser im oft so lauten Stadion.

Ein dritter Münchner Treffer durch Upamecano wurde wegen eines Foulspiels des Franzosen nicht gegeben (82.) – es wäre die Krönung seiner Leistung gewesen. Auch der für Karl eingewechselte Nathaniel Brown hätte noch erhöhen können (86.).