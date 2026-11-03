RB Leipzig steht in der Champions League nach nur einem Sieg aus drei Spielen unter Zugzwang. Und nun kommt Manchester City. Gegen das Team von Haaland und Co. setzte es die höchste Niederlage.

Leipzig (dpa) – Ein Personalgeheimnis hat Trainer Martín Demichelis vor dem Kracher in der Champions League gegen Manchester City gelüftet. Taktgeber Christoph Baumgartner steht nach seiner langen Verletzungspause erstmals in dieser Saison in der Startelf von RB Leipzig (Mittwoch, 21.00 Uhr/DAZN). «Mein Freund Enzo Maresca wollte von mir schon die Aufstellung wissen, doch mehr als Baumi kann ich nicht verraten», sagte Demichelis vor dem Duell mit seinem langjährigen Freund, der Man City von Pep Guardiola übernommen hat.

Demichelis über City-Coach: «Wie ein Bruder für mich»

«Zu Enzo habe ich eine sehr enge Beziehung. Er ist einer meiner besten Freunde im Fußball, fast wie ein Bruder für mich», sagte der Argentinier über den Italiener. Demichelis spielte von 2013 bis 2016 selbst für City.

Dennoch bleibt die Kernfrage? Wie verteidigt RB den Norweger Erling Haaland, der beim 0:7 im März 2023 fünf Tore erzielte? «Gegen Haaland gibt es kein Rezept. Er ist ein außergewöhnlicher Stürmer. Wir müssen versuchen, selbst den Ball zu haben und den Gegner gar nicht erst nach vorn kommen zu lassen. Entscheidend ist, dass wir als Mannschaft organisiert und aggressiv auftreten und versuchen, City unser eigenes Spiel aufzuzwingen», sagte Demichelis.

Baumgartner, der in der Königsklasse in Madrid beim 1:4 erstmals eingewechselt wurde und auf Anhieb eine Vorlage gab, sieht sein Team für die Aufgabe gegen City gewachsen. «Wir haben eine hohe individuelle Qualität, besonders über die Flügel und das muss morgen wieder ein wichtiger Faktor sein», sagte der Österreicher und fügte an: «Es wird darauf ankommen, dass wir mutig und sauber in unserem Spiel sind. Wenn wir diesen Mut und diese Sauberkeit auf den Platz bringen, können wir auch gegen City bestehen.»