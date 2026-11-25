Leipzig (dpa) – Auf irgendwelche Vergleiche zwischen dem Glanz in der Fußball-Bundesliga und den zähen Vorstellungen in der Champions League wollte sich RB Leipzigs Kapitän David Raum nicht groß einlassen. «Wir haben gesagt, wir müssen zu Hause drei Punkte holen, das haben wir gemacht, am Ende ist egal wie, Hauptsache gewonnen», sagte Raum nach dem 3:1 gegen RC Lens. Mit dem zweiten Erfolg im fünften Spiel der Ligaphase haben die Leipziger ihre Chance auf das Weiterkommen in der Königsklasse gewahrt.

Raum: «Schlauer, reifer und cleverer spielen»

Nach einer «dominanten ersten Halbzeit» war Raum mit dem Auftritt nach dem Wechsel unzufrieden. Da hätte sein Team «ein Ticken schlauer, reifer und cleverer spielen können». Aber primär zählen die Ergebnisse. «Wir haben den Sieg eingefahren, es waren wichtige drei Punkte, es kann nicht immer so laufen wie die letzten Wochen mit fünf Toren», meinte Raum angesichts der 5:1-Gala bei Union Berlin.

Trainer Martín Demichelis sah viele Dinge in Halbzeit zwei, die es zu korrigieren gibt. Doch er nahm sein Team in Schutz. «Im Kopf von jedem waren drei Punkte, das haben wir geschafft. Wir haben sechs Punkte und leben noch», sagte der Argentinier. Er hat den nächsten Auftritt beim SC Freiburg am Sonntag schon im Kopf: «Wir wussten, es kommt ein harter Block mit acht Spielen. Zwei haben wir nun schon gewonnen. Nun wollen wir in der Bundesliga unseren Platz verteidigen.»