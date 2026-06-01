Champions League
PSG-Sieg: Knapp 900 Festnahmen nach Krawallen in Frankreich
Paris Saint-Germain - FC Arsenal
Bei den Ausschreitungen rund um den PSG-Sieg in der Champions League wurden knapp 900 Menschen in Frankreich festgenommen. (Archivbild)
Julien Mattia. DPA

Der Pariser Hauptstadtclub PSG siegt in der Champions League. Fans feiern freudig, doch teils gibt es auch Ausschreitungen. Der Innenminister zieht Bilanz.

Lesezeit 1 Minute

Paris (dpa) – Bei den Ausschreitungen rund um den Champions-League-Sieg von Paris Saint-Germain sind mehr als 890 Menschen in Frankreich festgenommen worden. Dem französischen Innenminister Laurent Nuñez zufolge sind das 45 Prozent mehr Festnahmen als nach dem Sieg des Clubs im vergangenen Jahr. Er betonte im Sender France Inter aber, die hohe Zahl der Festnahmen zeige, dass die Einsatzkräfte ihre Arbeit gut gemacht hätten. Man habe bereits vorher gewusst, dass es Ausschreitungen geben würde.

In mehreren französischen Städten hatte es rund um den PSG-Sieg Krawalle gegeben. Teils wurden Geschäfte geplündert und Brände gelegt. Auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Élysées, wo sich Tausende Menschen versammelt hatten, gerieten vermummte Personen und Einsatzkräfte mehrfach aneinander. Wurfgeschosse und Tränengas wurden eingesetzt. Nuñez zufolge wurden insgesamt 178 Sicherheitskräfte verletzt.

© dpa-infocom, dpa:260601-930-156273/1

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