Eine Woche nach dem Sieg bei Manchester City gewinnt PSG in der Königsklasse das nächste Topspiel gegen Barcelona. Auch Florian Wirtz siegt mit dem FC Liverpool - und trifft.

Paris (dpa) – Paris Saint-Germain hat in der Champions League das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Eine Woche nach dem Auswärtssieg bei Manchester City setzte sich der Titelverteidiger im nächsten Topspiel mit 4:2 (1:0) gegen den FC Barcelona durch. Der FC Liverpool tat sich gegen den FC Villarreal lange schwer, gewann aber auch dank eines Treffers von Florian Wirtz am Ende mit 4:3 (2:2). City mit U19-Nationalspieler Floyd Samba in der Startelf hatte beim 5:1 (2:0) gegen AEK Athen keine Probleme.

Das Topspiel des Abends aber ereignete sich in Paris. PSG und Barça lieferten sich ein hochklassiges Duell, in dem die Franzosen im ersten Durchgang ein klares Chancenübergewicht hatten. Désiré Doué (38.) brachte den Titelverteidiger entsprechend verdient in Führung. Nach der Pause steigerte sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick und kam durch Xavi Espart (55.) Ausgleich.

Wirtz trifft für Liverpool

Trotzdem hatte PSG danach erneut die besseren Chancen. Nachdem der eingewechselte Ferran Torres (71.) den Pfosten getroffen hatte, sorgte der Ex-Münchner Lucas Hernández (72.) nach der anschließenden Ecke per Kopf für die erneute PSG-Führung. Und dann wurde es turbulent. Nach einem schönen Solo sorgte zunächst Lamine Yamal (79.) für den erneuten Ausgleich. Nur zwei Minuten später brachte Vitinha Paris dann wieder in Führung. Fabian Ruiz (86.) sorgte für den Endstand.

Etwas weniger turbulent, aber ebenfalls unterhaltsam ging es an der Anfield Road zu. Nach einem schwachen Start von Liverpool hatte Villarreal zunächst durch Tore von Georges Mikautadze (4.) und Sergi Cardona (29.) vorn gelegen. Anschließend drehten die Reds das Spiel und siegten durch die Tore von Alexis Mac Allister (36./65.), Ronald Araújo (45.+2) und Wirtz (68.). Tanitoluwa Oluwaseyi (87.) gelang nur noch der späte Anschlusstreffer für die Gäste.

Noch souveräner löste es City mit dem überragenden Phil Foden (34./65./76.), der einen Dreierpack erzielte. Die weiteren City-Tore machten Elliot Anderson (12.) und Rayan Cherki (57.). Stavros Pilios (52.) gelang der Ehrentreffer für Athen.