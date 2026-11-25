Galatasaray gewinnt nach engem Kampf in der Champions League gegen Aston Villa. Besonders gezeichnet ist am Ende ausgerechnet der Torschütze zum entscheidenden 1:0.

Istanbul (dpa) – Sein erstes Champions-League-Tor hat er mit Blut und Schmerzen bezahlt: Deniz Gül von Galatasaray Istanbul hat sich ausgerechnet beim entscheidenden Treffer gegen Aston Villa (1:0) eine stark blutende Wunde an der Nase zugezogen. Gül drehte nach dem Treffer in der 77. Minute erst euphorisiert zum Jubeln ab, ließ sich dann aber auf den Boden fallen und griff sich ins Gesicht.

Auf Fotos des Torjubels ist die Wunde auf Güls Nase deutlich zu erkennen, Sekunden später tropfte dann das Blut auf seine Hände. Der 22-Jährige wurde behandelt und bekam einen dicken Verband um Kopf und Nase gewickelt – er konnte die Partie so zu Ende spielen.

Ex-Bayern-Profi tritt Torschützen ins Gesicht

Doch was genau war passiert: Bei der Aktion im Strafraum hatte Ex-Bayern-Stürmer Nicholas Jackson noch versucht, den Ball zu klären – gleichzeitig setzte Gül zum Kopfball an. Jackson traf den Türken mit dem Schienbein und viel Wucht direkt im Gesicht. Eine Karte gab es für die Aktion nicht.

Gül meldete sich nach dem Spiel mit einem Foto bei Instagram. Darauf ist er mit großem Pflaster auf der Nase zu sehen. Das Bild unterschrieb er mit «Kämpfe wie ein Löwe.» Laut türkischen Medienberichten wurde Gül in der Nacht bereits operiert. Länger ausfallen soll er demnach nicht.

Für Galatasaray war der Sieg gegen Aston Villa der dritte Erfolg im fünften Champions-League-Spiel der Saison. Mit nun neun Punkten hat die Mannschaft von Trainer Okan Buruk gute Chancen, die K.o.-Phase der Königsklasse zu erreichen.