Der französische Serienmeister Paris Saint-Germain will endlich auch die Champions League gewinnen. Gegen Außenseiter Aston Villa braucht es im Viertelfinal-Hinspiel einige Geniestreiche für den Sieg.

Paris (dpa) – Der französische Fußball-Serienmeister Paris Saint-Germain hat sich eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Halbfinale der Champions League erspielt. Gegen Außenseiter Aston Villa gewann PSG das Viertelfinal-Hinspiel im Pariser Prinzenpark hoch verdient mit 3:1 (1:1). Désiré Doué (39. Minute), Chwitscha Kwaratschelia (49.) und Nuno Mendes (90.+2) erzielten die Treffer für Paris. Morgan Rogers (35.) hatte Villa mit dem ersten Angriff der Gäste überraschend in Führung gebracht.

PSG, das seit dem Wochenende bereits erneut als Meister feststeht, war im ersten Duell der beiden Teams überhaupt von Beginn an Ton angebend. Doch Aston Villa verteidigte aufmerksam und hatte in Torhüter Emiliano Martínez einen starken Rückhalt. Der argentinische Weltmeister wurde von den französischen Fans durchgehend ausgepfiffen.

Doué und Kwaratschelia treffen traumhaft

Unter den Augen des früheren PSG-Trainers und aktuellen englischen Nationaltrainers Thomas Tuchel sowie Aston Villas Edelfan Prinz William war Paris auch in der Folge deutlich aktiver und überlegen.

Allerdings gingen die vom ebenfalls früheren PSG-Trainer Unai Emery trainierten Gäste nach einem Konter in Führung. Der 19 Jahre alte Doué sowie der im Winter aus Neapel nach Paris gekommene Kwaratschelia antworteten traumhaft mit zwei starken Einzelaktionen.

Auch danach blieb das Team von Trainer Luis Enrique am Drücker, musste bei Gegenstößen und Standards des Premier-League-Siebten aber immer wieder aufmerksam bleiben. In der Nachspielzeit schraubte Mendes dann nach einem feinen Pass von Ousmane Dembélé das Ergebnis in die Höhe und verbesserte die Ausgangssituation der Pariser.

Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Birmingham im Villa Park statt. Im Halbfinale trifft der Sieger der Paarung auf den FC Arsenal oder Titelverteidiger Real Madrid, die Londoner hatten das Hinspiel mit 3:0 gewonnen.