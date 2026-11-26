Nächster Torlos-Auftritt, nächste Diskussion um die Chancenverwertung. Die Stuttgarter werden ein großes Problem auch in Mailand nicht los. Und die Personalie Undav bleibt besonders spannend.

Mailand (dpa) - Die Profis des VfB Stuttgart versteckten sich nach dem Dämpfer im Dauerregen von San Siro nicht etwa unter den Kapuzen ihrer Pullover, sondern verließen die Mailänder Fußball-Kathedrale erhobenen Hauptes. Von dieser Coolness, die Inter an den Tag gelegt hatte, könne man sich «etwas abschneiden», meinte Angreifer Ermedin Demirovic.

Diese Erkenntnis nahmen die Schwaben nach ihrem insgesamt couragierten Auftritt bei der 0:2-Niederlage in der Champions League mit nach Hause. Doch zeigt sich im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auch ein entsprechender Fortschritt? «Dranbleiben, ruhig bleiben, aus den Dingen lernen» müsse man jetzt, forderte Trainer Sebastian Hoeneß. Die öffentliche Bewertung der Lage beim VfB ist ihm allerdings zu negativ.

Nur ein Tor in vier Pflichtspielen

In der Liga habe man zuletzt immerhin sieben Punkte aus drei Spielen geholt, rechnete Hoeneß vor. Mitunter komme ihm die Stimmung so vor, als seien es null Punkte gewesen. Zur Wahrheit gehört jedoch auch: In den vergangenen vier Pflichtpartien gelang dem VfB insgesamt gerade mal ein Treffer. Die Effizienz ist in Stuttgart aktuell ein Dauerthema, für manchen fast schon ein Nervtöter.

Besonders das 0:0 bei Aufsteiger FC Schalke 04 am vorigen Samstag brachte den Schwaben Kritik ein. In Mailand kassierten sie am Mittwochabend eine Niederlage, die gegen Italiens Meister und Pokalsieger zwar verschmerzbar ist. Dennoch war sie wieder ein kleiner Rückschlag. Einer, der sich vermeidbar anfühlte. Der VfB scheiterte nicht nur an seinem abgezockten Gegner, sondern auch mal wieder an der eigenen Ladehemmung vor dem Tor.

Seimen: Inter wollte das Tor mehr

Ein «Wahnsinn» und «wie verhext» sei das derzeit mit der Chancenverwertung, sagte Coach Hoeneß. Vorn habe erneut «die letzte Präzision, der letzte Pass, die letzte Genauigkeit gefehlt», monierte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Bei Inter dagegen war laut VfB-Keeper Dennis Seimen «der Wille mehr da, das Tor schießen zu wollen». Da müsse man «eine Schippe drauflegen», sagte der Youngster, der sich aber auch zuversichtlich zeigte, «dass wir wieder mehr Tore schießen». Der Knoten werde irgendwann wieder platzen, meinte auch Stürmer Demirovic, der den formschwachen und zunächst auf der Bank sitzenden Deniz Undav als Kapitän vertreten hatte. «Wir dürfen nicht zu viel verkopfen.»

Apropos Undav: Diese Personalie bleibt besonders spannend. Womöglich darf der 30-Jährige gegen Frankfurt wieder starten und kämpft sich aus seinem unübersehbaren Tief. In bislang fünf Bundesliga-Duellen mit der Eintracht gelangen ihm zumindest vier Tore und zwei Vorlagen. Das sind Mutmacher.

Wohlgemuth wundert sich über den Schiedsrichter

Doch nicht nur offensiv, auch defensiv stellt sich der VfB in entscheidenden Momenten oft zu ungeschickt an. So leitete ein Handspiel von Nationalspieler Josha Vagnoman die Niederlage im Giuseppe-Meazza-Stadion ein. Ein «ganz klarer Elfmeter» sei das gewesen, sagte Sportchef Wohlgemuth schonungslos offen. Darüber, dass der Schiedsrichter sich die Szene noch am Bildschirm ansehen musste, habe er sich «sogar ein Stück weit gewundert». Petar Sučić verwandelte (57.), Lautaro Martínez (74.) legte später noch nach.

Trotz der zweiten Pleite nacheinander liegt der VfB in der Königsklasse weiter auf K.o.-Runden-Kurs. «Sieben Punkte nach drei Spielen haben mir wesentlich besser gefallen als sieben Punkte nach fünf Spielen», sagte Wohlgemuth zwar. Dennoch sei man nach wie vor in einer «guten Ausgangsposition». In den kommenden Champions-League-Heimspielen gegen Bayern-Bezwinger OSC Lille und gegen Brügge müsse man aber punkten, forderte er. Der Stimmung in Stuttgart täte auch schon ein Erfolgserlebnis am Samstag ganz gut.