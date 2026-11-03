Fünf Tore schoss Erling Haaland für Manchester City 2023 beim 7:0 gegen RB Leipzig. Vor dem nächsten Duell hat der Starstürmer aber Ladehemmung. Sein Trainer nimmt sein Team in die Pflicht.

Leipzig (dpa) – Trainer Enzo Maresca von Manchester City fordert nicht nur von seinem Starstürmer Erling Haaland, sondern auch vom Rest seines Teams Tore. «Wichtig ist, dass wir in jedem Spiel unsere Chancen haben, wir uns Chancen kreieren. Wenn Erling Haaland auf dem Platz ist, ist die Chance auf Tore groß, wir können uns aber nicht immer nur auf ihn verlassen», sagte Maresca vor dem Spiel in der Champions League an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig und betonte: «Wir müssen auch von den anderen Spielern erwarten, dass sie welche machen.»

In den vergangenen drei Pflichtspielen blieb Haaland ohne Treffer. An RB hat der Norweger aber gute Erinnerungen, im März 2023 traf er beim 7:0 gegen Leipzig gleich fünfmal. In der aktuellen Ligaphase der Königsklasse gelangen Man City bislang zwei Siege: gegen AEK Athen (5:1) und beim FC Porto (2:0). Einen Dämpfer gab es hingegen daheim gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain (2:4). In der Premier League hat der Club, dem wegen Verstößen gegen die Finanzregeln eine drastische Strafe droht, nach der 0:1-Heimniederlage gegen Brighton & Hove Albion und dem 1:2 bei Aston Villa zuvor die Tabellenführung verloren. Das Team war mit sieben Liga-Siegen in die Saison gestartet.

Phil Foden, der zuletzt wegen einer Rot-Sperre pausieren musste, möchte seinen Teil zur Offensivkraft beitragen. «Ich hoffe, wieder auf das alte Niveau zu kommen. Ich bin bei Torbeteiligungen dabei, das tut gut», sagte der englische Nationalspieler.