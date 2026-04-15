Trotz eines Siegs im Viertelfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid scheidet der FC Barcelona im Viertelfinale der Champions League aus. Doch Hansi Flick blickt schon nach vorn.

Madrid (dpa) – Nach dem nächsten verpassten Titel lenkte Hansi Flick den Blick auf das Positive. «Das nächste Ziel ist der Gewinn der Liga, und wir sind auf dem besten Weg dahin. Wir müssen weitermachen und diese Mentalität behalten», sagte der Trainer des FC Barcelona nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League. Ein 2:1 bei Atlético Madrid im Rückspiel hatte das 0:2 aus dem ersten Duell nicht drehen können.

«Natürlich sind wir enttäuscht. Die Champions League zu gewinnen, ist ein Traum. Nächste Saison werden wir besser sein», sagte Flick. In der Liga hat Barça bei noch sieben ausstehenden Spielen neun Punkte Vorsprung vor Real Madrid. Im Pokal war man bereits an Atlético gescheitert, den Supercup hatte man Anfang Januar gegen Real gewonnen.

Flick kritisiert Chancenverwertung

In der Königsklasse wäre das Aus zu verhindern gewesen. Nach Toren von Lamine Yamal und Ferran Torres hatte Barcelona nach 24 Minuten das Ergebnis aus dem Hinspiel egalisiert, doch für Atlético gelang Ademola Lookman wenig später der Anschlusstreffer. «Wir hatten die Chance, auf 3:0 zu erhöhen, und haben dann doch noch dieses Tor kassiert. Wir hatten viele Chancen, konnten sie aber nicht verwerten», bemängelte Flick.

In der vergangenen Saison hatte der 61-Jährige mit Barcelona das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Supercup gewonnen. Die Königsklasse hatten die Katalanen zuletzt 2015 geholt.