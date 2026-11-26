In der Debatte um Bayern-Star Jamal Musiala hat Mittelfeldchef Joshua Kimmich die Vereinsvertreter kritisiert. Nach der Rückkehr aus Lille äußert sich der Vorstandschef. Er hebt ein Motto hervor.

Unterhaching (dpa) – Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat sich inhaltlich nicht zur Kritik von Joshua Kimmich geäußert. Er wolle es so halten, wie er es «vor kurzem an anderer Stelle gesagt habe. Ich habe nämlich gesagt, wir wollen uns ums Kümmern kümmern und nicht ums Reden. Und in dem Satz steckt ein wichtiges Wort drin: nicht», sagte Dreesen nach der Rückkehr aus Lille. Dort hatte der FC Bayern in der Champions League mit 1:2 verloren.

Kimmich-Kritik: Nicht Bayern-like

Nationalmannschaftskapitän Kimmich hatte den internen Umgang mit dem seit anderthalb Jahren um seine Gesundheit und die frühere Topform ringenden Topverdiener Jamal Musiala kritisiert. «Es darf niemals passieren, dass es auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird. Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um das es geht und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like», sagte der in Vertretung des verletzten Manuel Neuer agierende Kapitän.

Dreesen erwiderte das nicht. Man wolle das Thema rund um Musiala jetzt intern behandeln, sagte der Vorstandsvorsitzende bei einem Medientermin in Unterhaching anlässlich des Neubaus des dortigen Sportparks. Es sei «hinreichend genug gesagt worden, und deswegen halte ich mich an das, was ich vor einer knappen Woche gesagt haben. Kümmern, kümmern und nicht reden», führte der 59-Jährige aus. «Jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit.»

«Jetzt haben wir alles gesagt»

Als das in der Reporterschar mit einem Lächeln bedauert wurde, lachte auch Dreesen. «Das ist doch das, was ihr alle geschrieben habt, warum wir das so öffentlich machen. Jetzt machen wir es nicht mehr öffentlich, das ist auch nicht richtig», sagte Dreesen. «Jetzt haben wir alles gesagt.»

Durch die erste Saisonniederlage beim OSC Lille ist der direkte Einzug ins Achtelfinale der Champions League akut gefährdet. Man habe dieses Spiel «zu Recht verloren in der zweiten Halbzeit», sagte Dreesen.