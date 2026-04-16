Das Aus in der Champions League wirkt beim FC Barcelona nach. Der Club meldet sich erneut mit Schiedsrichter-Kritik bei der UEFA.

Barcelona (dpa) – Zwei Tage nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League hat der FC Barcelona bei seiner Kritik gegen die Schiedsrichter-Leistung nachgelegt. Wie der spanische Top-Club mitteilte, habe man deswegen erneut bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) Beschwerde eingelegt. «Der Verein ist der Ansicht, dass in beiden Spielen mehrere Schiedsrichterentscheidungen getroffen wurden, die nicht den Spielregeln entsprachen», erklärte der Verein.

Das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick hatte am Dienstag bei Atlético Madrid das Rückspiel mit 2:1 gewonnen, schied aber nach dem 0:2 in der ersten Partie in Barcelona aus. Beide Spiele hatte Barça jeweils in Unterzahl beendet: Im Hinspiel sah Verteidiger Pau Cubarsi Rot, in der zweiten Begegnung Eric García. Zudem war den Katalanen im Rückspiel der mögliche Treffer zum 3:1 wegen Abseits aberkannt worden. Schon nach dem Hinspiel hatte Barça bei der UEFA Beschwerde eingelegt.

Barcelona beklagt Fehler-Häufung

Der FC Barcelona monierte «eine fehlerhafte Regelauslegung und ein unzureichendes Eingreifen des Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) in eindeutig wichtigen Situationen». Und weiter hieß es: «Laut FC Barcelona hatte die Häufung dieser Fehler direkte Auswirkungen auf den Spielverlauf und das Endergebnis und verursachte dem Verein erheblichen sportlichen und finanziellen Schaden.»

Mit der Beschwerde bei der UEFA strebt Barça jedoch keine nachträgliche Korrektur des Ergebnisses an. Vielmehr gehe es dem Tabellenführer der spanischen Meisterschaft um bessere Schiedsrichter-Leistungen in der Zukunft. «Mit dieser Beschwerde bekräftigt der Verein seine bereits an die UEFA gerichteten Forderungen und bietet gleichzeitig seine Zusammenarbeit mit der Organisation an, um das Schiedsrichtersystem zu verbessern und eine strengere, fairere und transparentere Anwendung der Spielregeln zu gewährleisten», bekräftigte der Club.