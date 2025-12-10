«Müssen andere entscheiden»: Wie geht es mit Salah weiter?

Liverpool holt in der Champions League auch dank Florian Wirtz einen wichtigen Sieg bei Inter Mailand. Geredet wird danach aber schnell über Mohamed Salah. Wie geht es mit dem verbannten Star weiter?

Mailand (dpa) – Er stand nicht mal im Kader, ein großes Gesprächsthema war Mohamed Salah nach dem wichtigen Sieg des FC Liverpool aber dennoch. Mit einem späten 1:0 (0:0) bei Inter Mailand hatten die Reds gerade einen kleinen Schritt aus ihrer sportlichen Krise gemacht, als schnell nach dem Ägypter gefragt wurde. «Das ist eine schwierige Situation», sagte etwa Linksverteidiger Andy Robertson über den aus dem Kader verbannten Superstar. «Wir reden über einen der größten Spieler des Clubs. Aber was passiert ist, ist passiert. Wir stehen intern alle zusammen.»

Passiert ist, dass Salah am vergangenen Wochenende in einer bemerkenswerten Wutrede gegen den Verein und gegen Trainer Arne Slot ausgeteilt hatte. Der Niederländer strich ihn daraufhin aus dem Kader für das Inter-Spiel. Ob Salah am Samstag gegen Brighton & Hove Albion ins Aufgebot zurückkehrt, ist vorerst offen. «Das müssen andere Leute entscheiden, nicht ich», sagte Robertson.

Auch Kapitän van Dijk spricht über Salah

Kapitän Virgil van Dijk wurde gefragt, ob Salah sich für sein Verhalten entschuldigen müsse. «Ich bin nicht derjenige, der darüber entscheiden kann, ob sich jemand entschuldigen muss. Er hat in den letzten Tagen seine Gefühle zum Ausdruck gebracht hat. Das ist etwas, womit der Verein sich befassen muss, ich selbst natürlich auch», meinte der Verteidiger.

Ohne den Ägypter, der wegen seiner zuletzt geringen Spielzeit verärgert ist, kamen die Reds zu einem hart erkämpften Auswärtssieg. Dabei half auch der eingewechselte Nationalspieler Florian Wirtz entscheidend mit. Kurz vor Schluss war Wirtz im Strafraum von Inter-Verteidiger Alessandro Bastoni am Trikot gezogen worden, Schiedsrichter Felix Zwayer entschied nach Sichtung der Videobilder auf Elfmeter. Diesen verwandelte Dominik Szoboszlai (88. Minute) sicher.