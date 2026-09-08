Zum Start in die neue Champions-League-Saison gibt es Erfolge für Real Madrid und Manchester City. Auf einem anderen Platz fällt der jüngere Bruder von Kylian Mbappé negativ auf.

Madrid/Porto (dpa) – José Mourinho ist mit Real Madrid erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet. Portugals Starcoach setzte sich mit den Königlichen zum Auftakt 2:1 (2:0) gegen Inter Mailand durch. Auch Manchester City blieb zum Start schadlos und gewann dank Erling Haaland verdient mit 2:0 (0:0) beim portugiesischen Meister FC Porto. Das spektakulärste Spiel des Abends gab es in Lille, wo Gastgeber OSC trotz zweimaliger Führung mit 2:3 (2:1) gegen Betis Sevilla verlor.

Kylian Mbappé (14. Minute) und Fede Valverde (23.) nach einem krassen Torwartfehler hatten Real früh in Führung gebracht. Nach der Pause aber drängte Inter auf den Anschlusstreffer gegen die Spanier und erzielte diesen durch Carlos Augusto (77.). Zu mehr reichte es für die Italiener aber nicht.

In Porto hatte City über weite Strecken alles im Griff und für die Tore sorgte mal wieder Haaland. Erst köpfte der Norweger eine Flanke ins gegnerische Tor (47.), kurz vor Schluss legte er dann nach einer flachen Hereingabe mit dem Fuß ins lange Eck nach (90.+1).

Rot für Mbappé-Bruder nach Ellbogenschlag

Erfolgreich lief es auch für Betis, wo ein Doppelpack des Ex-Dortmunders Marc Bartra (33./49.) und ein Tor von Troy Parrott (53.) die Partie für die Spanier drehten. Sie profitierten zudem von einem Platzverweis gegen Lille: Nach einer Tätlichkeit sah Ethan Mbappé, jüngerer Bruder von Superstar Kylian Mbappé, die Rote Karte (56.), er hatte seinem Gegner einen Ellbogenschlag verpasst. Ayase Ueda (12.) und Alexsandro (36.) hatten für Lille zuvor getroffen.

Österreichs Überraschungsmeister LASK musste beim Königsklassen-Debüt ebenfalls Lehrgeld zahlen und unterlag mit 0:1 (0:1) bei AEK Athen. Razvan Marin (21.) machte den entscheidenden Treffer für die Griechen.

Im anderen Frühspiel des Abends hatte sich Aston Villa auch dank des Ex-Münchners Nicolas Jackson mit 3:2 (3:1) bei Club Brügge durchgesetzt. Jackson (43.), Emiliano Buendia (22.) und John McGinn (11.) erzielten die Tore für die Engländer. Hugo Vetlesen (19.) und der deutsche Nationalmannschaftskandidat Nicolò Tresoldi (61./Handelfmeter) trafen für die Gastgeber.