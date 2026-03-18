Eine Zeit lang sieht es nach Überraschungen in dieser Champions-League-Saison aus. Im Achtelfinale setzen sich dann aber doch die Schwergewichte durch, auch Liverpool, Barcelona und Atlético Madrid.

Liverpool/Barcelona (dpa) - Der FC Liverpool hat trotz Hinspiel-Niederlage souverän das Champions-League-Viertelfinale erreicht. Der englische Meister gewann mit Nationalspieler Florian Wirtz in der Startformation ein einseitiges Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul mit 4:0 (1:0).

Der starke Dominik Szoboszlai glich den Hinspiel-Rückstand in der ersten Halbzeit aus (25.), Hugo Ekitiké (51.) und Ryan Gravenberch (53.) entschieden die Partie in der zweiten Halbzeit mit einem Doppelschlag, danach traf auch der zuvor glücklose Mohamed Salah (62.) und erzielte als erster Afrikaner seinen 50. Champions-League-Treffer. Kurz vor der Halbzeit scheiterte Salah noch mit einem Foulelfmeter an Galatasaray-Schlussmann Ugurcan Cakir (45.), der mit zahlreichen weiteren Paraden eine höhere Niederlage verhinderte. Leroy Sané kam beim türkischen Meister zur zweiten Halbzeit in die Partie.

Der FC Liverpool trifft nun auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain, gegen den das Team von Trainer Arne Slot in der Vorsaison im Achtelfinale im Elfmeterschießen gescheitert war.

Barcelona und Raphinha mit Offensiv-Gala

Zuvor hatte der FC Barcelona nach einem spektakulären Offensivauftritt das Viertelfinale erreicht. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Newcastle United gewann der spanische Meister mit 7:2 (3:2), nachdem die Mannschaft von Trainer Hansi Flick im Hinspiel noch spät ein 1:1-Unentschieden gerettet hatte.

Der überragende Raphinha (6., 72.), Marc Bernal (18.), Lamine Yamal mit einem verwandelten Foulelfmeter (45.+7), Fermín López (51.) sowie Robert Lewandowski (56., 61.) erzielten die Treffer für Barcelona. Für Newcastle glich Anthony Elanga (15., 28.) in der ersten Halbzeit zweimal aus.

Atlético Madrid bringt Hinspiel-Vorsprung über die Zeit

Von Beginn an war es ein offen geführtes Spiel, in dem Newcastle mit dem deutschen Nationalspieler Malick Thiaw in der Startformation zunächst zweimal zurückkam. Mit dem Foulelfmeter kurz vor dem Pausenpfiff und in der Viertelstunde nach Wiederbeginn nahm Barcelona Newcastles Defensive um Thiaw dann förmlich auseinander. Nick Woltemade kam wie im Hinspiel nicht zum Einsatz.

Barcelona trifft im Viertelfinale nun in einem spanischen Duell auf Atlético Madrid, das bei den Tottenham Hotspurs zwar 2:3 (0:1) unterlag, aber nach dem klaren 5:2 aus dem Hinspiel nicht ernsthaft in Gefahr geriet. Der frühere Frankfurter Randal Kolo Muani (30.) und der ehemalige Leipziger Xavi Simons (52., 90.+1/Foulelfmeter) hatten Tottenham in einer rasanten Partie mit ihren Treffern dreimal etwas Hoffnung gegeben, der argentinische Weltmeister Julian Alvarez (47.) und David Hancko (75.) zweimal ausgeglichen.