RB Leipzig steht in der Champions League unter Druck. Gegen den RC Lens zählt nur ein Sieg. Die Franzosen stecken in einer Krise. Ein Vorteil für RB?

Leipzig (dpa) – In der Fußball-Bundesliga trifft RB Leipzig nach Belieben, in der Champions League hakt es gewaltig. Die aufkommende Euphorie nach dem nächsten Torfestival von Brajan Gruda und Co. beim 5:1 gegen den 1. FC Union Berlin passt so gar nicht ins Bild der europäischen Auftritte. Die Diskrepanz zwischen Liga und Königsklasse will das Team von Trainer Martín Demichelis an diesem Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen RC Lens zumindest etwas beheben.

«Wir müssen mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben, weil wir noch nichts geschafft haben», sagte Demichelis nach dem Sieg in Köpenick. Denn die Bilanz in der Champions League sieht schlecht aus. Nach vier Spielen steht nur ein Sieg mit 5:11 Toren zu Buche. Das Rechnen hat längst begonnen, RB braucht Zählbares in der Königsklasse. «Viel können wir uns nicht mehr erlauben. Also müssen wir jetzt abliefern», sagte der österreichische Offensivspieler Christoph Baumgartner.

Die Frage lautet: wenn nicht jetzt, wann dann? Denn mit Lens dürfte ein eigentlich dankbarer Gegner nach Leipzig kommen. In der Champions League gingen die Franzosen vor der Länderspielphase mit 1:9 beim italienischen Debütanten Como 1907 unter. Es war die höchste Pleite in der Clubgeschichte von Lens.

Trainer-Irrsinn bei Lens nach 1:9-Pleite

Auf der Trainerbank herrscht bei den Franzosen derweil Chaos. Nur wenige Tage nach der historischen Pleite trennte sich Lens von Coach Yannick Cahuzac, der das Amt erst im September als Nachfolger von Dino Toppmöller übernommen hatte.

Der französische Vizemeister präsentierte inzwischen bereits den dritten Trainer in der noch jungen Saison. Vor zehn Tagen unterschrieb Didier Digard, der erst Ende Oktober beim Ligakonkurrenten Le Havre entlassen wurde. Der ehemalige Profi Cahuzac blieb zuvor nach der Toppmöller-Trennung nur 58 Tage im Amt.

Der frühere Frankfurt-Trainer Toppmöller war erst im Sommer nach Lens gekommen. Dessen Vertrauter Nelson Morgado fiel allerdings schnell beim Club in Ungnade und sollte freigestellt werden. Toppmöller lehnte dies strikt ab und nahm lieber die Freistellung in Kauf. «Wenn ich die Werte verletzen müsste, dann nehme ich eben in Kauf, dass ich gerade in dem Moment keinen Job habe», sagte der ehemalige Co-Trainer von Julian Nagelsmann, mit dem er bei RB und dem FC Bayern München (2020 bis 2023) zusammengearbeitet hat.

Dabei gewann Toppmöller mit Lens auf Anhieb den französischen Supercup gegen das schier übermächtige Paris Saint-Germain, blieb dann aber nur sechs Spiele im Amt. In der Königsklasse haben die Franzosen wie RB auch erst nur einen Sieg geholt. Und dieser gelang bei Slavia Prag (3:2) am ersten Spieltag – noch unter Toppmöller.

Wiedersehen mit Ex-Leipziger Haidara

So gibt es in Leipzig kein Wiedersehen mit Toppmöller, aber mit Amadou Haidara. Der Mittelfeldspieler wechselte im vergangenen Winter nach sieben Jahren und 222 Pflichtspielen für RB nach Lens. Er spielt sich neben dem früheren Bundesliga-Profi Michael Cuisance immer mehr als Stammspieler fest. Doch was macht die 1:9-Pleite in Como mit dem Team? Gibt es die nächste Klatsche? Und damit endlich auch mal ein Leipziger Torfestival in der Champions League?

Richtig gute Erinnerungen hat RB an Lens nicht gerade, auch wenn beide Teams noch kein Pflichtspiel gegeneinander bestritten haben. Vor der vergangenen Saison testeten die Leipziger gleich zweimal an einem Tag gegen die Franzosen. Erst gab es ein 3:0, dann aber eine 1:2-Niederlage. Nun ist ein Sieg Pflicht, um in der Königsklasse zumindest vorübergehend den Sprung in die Playoff-Plätze zu schaffen.