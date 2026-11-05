RB Leipzig muss nach der dritten Niederlage in der Champions League rechnen. Wieder einmal ärgert Erling Haaland den Bundesligisten - und freut sich diebisch darüber.

Leipzig (dpa) - In seiner Rolle als großer Leipzig-Schreck fühlt sich Erling Haaland so richtig wohl. Grinsend berichtete der Super-Torjäger von Manchester City darüber, wie er dem tapferen RB-Team schon wieder einen Abend in der Champions League verdorben hatte. «Ich musste auf den richtigen Moment warten und habe getroffen», erklärte Haaland trocken seinen Siegtreffer zum 3:2 beim Gastspiel in Sachsen, dem 13. Tor im 9. Pflichtspiel-Duell mit den Leipzigern.

Bis zur entscheidenden Szene in der 78. Minute war der Norweger kaum in Erscheinung getreten, dann wurde er wieder zum Matchwinner - ähnlich wie bei seiner Fünf-Tore-Gala gegen RB im März 2023. «Ich habe mit Dortmund und City häufig gegen sie gespielt. Es ist immer gut gegangen, ich habe ein paar Tore gegen sie geschossen. Es ist immer cool, ich genieße das», sagte der 26 Jahre alte City-Kapitän.

Baumgartner: «Also müssen wir jetzt abliefern»

Nach dem nächsten Nackenschlag durch Haaland muss RB mehr denn je um ein Weiterkommen in Europas Fußball-Königsklasse bangen. «Jetzt haben wir aus vier Spielen drei Punkte. Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir sind nicht dumm, können auch rechnen, viel können wir uns aber nicht mehr erlauben», sagte Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner.

Vor den vier verbleibenden Spielen in der Gruppenphase hat beim Team von Martín Demichelis das große Rechnen begonnen. «Ich glaube, dass wir ungefähr zehn Punkte brauchen. Jetzt kommen Spiele, wo wir die Chance haben, zu punkten. Also müssen wir jetzt abliefern», sagte der Österreicher Baumgartner.

Die Zwischenbilanz ist ernüchternd: Rang 29 von 36 Teams. In gut drei Wochen wartet gegen RC Lens eine vermeintliche Pflichtübung. Die Franzosen blamierten sich gerade daheim gegen Como mit 1:9. Das Leipziger Restprogramm sieht danach Spiele bei Manchester United, gegen Schachtar Donezk und zum Abschluss Ende Januar in Rotterdam bei Feyenoord vor.

Sorgen um Topscorer Nusa

Bis dahin will RB eine neue Heimserie starten. Nach saisonübergreifend zehn Siegen im eigenen Stadion riss diese gegen Manchester. Nun kommt am Bundesliga-Samstag (15.30 Uhr/Sky) der FC Augsburg. Verzichten müssen die Leipziger dann wohl auf Antonio Nusa, mit vier Toren und sechs Vorlagen aktuell bester RB-Scorer. Er musste als einer der besten Leipziger in der Schlussphase gegen Man City vom Platz.

Demichelis wehrte kritische Fragen zu der Auswechslung ab. «Er hätte sich fast verletzt», sagte der Argentinier, nachdem er gesehen hatte, wie der Norweger sich an den Unterschenkel gegriffen und um einen Tausch gebeten hatte. «Wenn ich ihn nicht runternehme, verlieren wir ihn für sechs Wochen. Sonst hätte ich ihn niemals rausgenommen – um Gottes willen.»

Für Nusa selbst sind es nach dem einmal mehr verlorenen Duell mit seinem norwegischen Landsmann Haaland nur Nuancen, die den Leipzigern zu einem Weltklasse-Team wie City fehlen. «Ich finde, dass wir mehr verdient gehabt hätten. Am Ende stehen wir mit null Punkten da, und das fühlt sich nicht gut an. In einigen Phasen hätten wir uns mehr belohnen müssen», sagte der Torschütze zum 2:2, das am Ende wegen Haalands Siegtor wertlos war.

Demichelis in der Gefühls-Achterbahn

Auch Coach Demichelis fühlte sich wie in einer Achterbahn der Gefühle. Traurig nach der vermeidbaren Niederlage, stolz auf die Leistung seines Teams. «Die Art und Weise der ganzen Mannschaft war die Richtige. Ich bin stolz auf unsere Jungs, wir haben mehr als einen Punkt verdient. Ich habe den Jungs gratuliert heute», sagte der Argentinier.