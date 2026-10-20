Auf die Bayern wartet die erste ganz große Standortbestimmung der Saison. Der Trainer und der Mittelfeld-Chef fehlen in der Vorbereitung auf Arsenal. Ein positives Signal kommt immerhin vom Kapitän.

München (dpa) - Der erkrankte Chefcoach Vincent Kompany musste sich daheim schonen, die lautstarken Kommandos beim Abschlusstraining des FC Bayern übernahm auf dem Vereinsgelände sein Assistent Aaron Danks. Und der 43 Jahre alte Engländer mit den tätowierten Unterarmen wird auch am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim Champions-League-Kracher gegen den FC Arsenal als Einpeitscher fungieren - falls Kompany auch dann passen muss.

«Es ist wirklich schwierig zu sagen, ob es bei ihm reicht, oder erst in zwei, drei Tagen», sagte Danks bei der Pressekonferenz. Kompany müsse sich ausruhen. Schon das 6:1 gegen RB Leipzig hatte der Belgier wegen einer Virusinfektion und Hüftbeschwerden weitgehend sitzend verfolgt. «Natürlich vermissen wir ihn. Wir wissen aber, wie er arbeitet. Er wird eine Rolle spielen, ob im Stadion oder nicht», klärte Banks auf. Man werde auf jeden Fall «in Kontakt stehen».

Danks übernahm schon einmal die Chefrolle

Danks hat Kompany schon einmal in der Königsklasse als Chef vertreten. Und zwar beim verlorenen 4:5-Spektakel im Halbfinal-Hinspiel der Vorsaison gegen Paris Saint-Germain, als der Cheftrainer der Bayern wegen einer Gelb-Sperre auf die Tribüne verbannt worden war. «Für mich ändert sich nicht viel. Ich kenne die Situation. Du gehst rein ins Spiel und bist komplett fokussiert», sagte Danks.

Die Vorbereitung auf die erste große Standortbestimmung der Saison verläuft aber definitiv nicht optimal. Zumal auch Mittelfeldchef Joshua Kimmich beim Training «aus privaten Gründen» fehlte, wie Danks berichtete. Ob der 31-Jährige beim Spiel wieder dabei sein werde, konnte Danks noch nicht bejahen.

Ein positives Signal gab es immerhin von Manuel Neuer. Der Kapitän übte nach zwei Spielen Pause wegen Fußproblemen mit der Torwartgruppe um Jonas Urbig. Der 40-Jährige könnte also zum 163. Mal in Europas Königsklasse zum Einsatz kommen, so häufig wie einst Thomas Müller und Lionel Messi.

Arsenal-Duell hat eine Vorgeschichte

Das Wiedersehen mit Arsenal hat eine Vorgeschichte. In der Ligaphase der vergangenen Spielzeit verloren die Münchner nur zwei ihrer 14 Königsklassen-Partien. Eine davon gegen die Gunners von Nationalspieler Kai Havertz. «Diese Erinnerungen haben wir behalten. Und wir wollen sie in Energie umsetzen», sagte Eberl zum damaligen 1:3 in London. Nationalspieler Serge Gnabry sprach davon, «dass einer kleine Rechnung offen ist».

Neben dem möglichen Ausfall von Kompany neben und Kimmich auf dem Platz gibt es für den deutschen Rekordmeister aber auch etwas Mut machendes. «Gegen eine der besten Mannschaften in Europa zu Hause zu spielen, kann der Vorteil sein, den du brauchst», meinte Eberl.

Bayern unglaubliche Heimserie

In der Tat: Seit mittlerweile 13 (!) Jahren - seit einem 2:3 gegen Manchester City im Dezember 2013 - haben die Bayern in der Gruppen- oder Ligaphase der Champions League keine Partie in der Allianz Arena verloren. 37 Siege und zwei Unentschieden gab es in diesem Zeitraum, eine gigantische Heimserie. Auch in dieser Saison sind die Bayern daheim wieder eine Übermacht, das Torfestival gegen Leipzig war der jüngste Beweis.

Eine zentrale Frage vor Arsenal aber lautet: Geht's auch ohne Michael Olise? Der Offensiv-Magier ist nach seiner Gelb-Roten Karte beim ärgerlichen 3:3 vor einer Woche bei Viking Stavanger gesperrt. Wer ersetzt ihn auf dem rechten Flügel? Der erfahrene Ex-Arsenal-Profi Serge Gnabry? Oder Youngster Lennart Karl, der vor einem Jahr in London das einzige Bayern-Tor erzielte?

«Natürlich ist Michael einer der herausragenden Spieler in unserem Team, der unfassbar abliefert», sagte Gnabry, der die Olise-Lücken gerne füllen würde. «Klar, Michael ist ein Spieler, der gerade in so einem Spiel sehr wichtig wäre», sagte auch Sportvorstand Eberl: «Da müssen andere in die Bresche springen.»

Olise-Ausfall: Was Kane und Eberl fordern

Harry Kane weiß, dass es selbst im Münchner Luxuskader keinen Eins-zu-eins-Ersatz für einen Ausnahmekönner wie Olise gibt. Natürlich werde man dessen Fehlen merken, meinte der Torjäger. «Aber das ist auch die Möglichkeit für andere Spieler, jetzt einen Schritt nach vorn zu machen. Ein Ausfall kann in einer Saison immer mal vorkommen. Und wer immer dann spielt, muss bereit sein. Das ist der Konkurrenzkampf bei einem Club wie Bayern.»

Ob Gnabry, Karl oder eine Überraschungslösung - der Olise-Ersatz muss liefern. Ebenso wie Neuer, falls er nach den Problemen am Fuß, in dem sich Flüssigkeit angesammelt hatte, im Tor steht. Bei der Niederlage gegen Arsenal vor elf Monaten sah Neuer bei zwei der drei Gegentore höchst unglücklich aus.

Ausgerechnet Kronprinz Urbig (23) betonte freilich eine besondere Stärke seines Lehrmeisters: «Was den Manuel schon immer ausgezeichnet hat, ist, dass er sich von nichts irritieren lässt. Er hat immer diese Ruhe in sich.»

Mit einem Schuss Extra-Motivation wird Kane in das Kräftemessen mit seinem Jugendclub gehen. «Es ist ein großes Spiel. Wir spielen gegen eine der besten Mannschaften in Europa. Diese Anlässe musst du genießen», sagte der 33 Jahre alte Engländer. Gegen die Gunners trifft Kane übrigens besonders gerne: 15 Tore in 22 Pflichtspielen stehen in seiner Profi-Bilanz. Bayerns Torjäger erwartet «eine spezielle Nacht» in der ausverkauften Münchner Arena.