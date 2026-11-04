Champions League
Kovac geht bei Guirassy nicht von langer Pause aus
Borussia Dortmund - Betis Sevilla
Oberschenkelprobleme: Dortmunds Goalgetter Serhou Guirassy musste frühzeitig ausgewechselt werden.
David Inderlied. DPA

Das Heimspiel gegen Real Betis Sevilla ist für Serhou Guirassy schon nach 34 Minuten vorbei. Trainer Kovac äußert sich nach dem Heimsieg zur Situation seines Angreifers.

Lesezeit 1 Minute

Dortmund (dpa) – Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac rechnet nicht mit einer langen Pause seines Stürmers Serhou Guirassy. «Er sagte, er fühlt seinen Oberschenkel», äußerte Kovac nach dem 2:1 in der Champions League gegen Real Betis Sevilla.

«Wir müssen mal schauen, was da ist, ob das mehr ist als eine Zerrung, was ich eigentlich nicht glaube», erklärte der Coach. Man habe aber kein Risiko eingehen wollen. Für den Angreifer kam Siegtorschütze Konstantinos Karetsas schon in der 34. Minute in die Partie.

In der Fußball-Bundesliga trifft der BVB am Wochenende auf Aufsteiger SV Elversberg. Sollte Guirassy da nicht dabei sein können, «dann hoffen wir natürlich, im nächsten Spiel, nach der Länderspielpause, dass er da dabei ist», so Kovac.

© dpa-infocom, dpa:261104-930-946945/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Jetzt abonnieren!
Newsletter zu den Top-Ligen

Ob Nationalmannschaft, Champions League oder Fußball-Bundesliga: Aktuelle Nachrichten aus den Top-Ligen gibt es täglich bis 6 Uhr – von Montag bis Sonntag.

Newsletter abonnieren