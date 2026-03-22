Nur noch vier! Beim 4:0 gegen Union erzielen die Bayern ihre Saisontore 94, 95, 96 und 97. Der 54 Jahre alte Liga-Rekord wird fallen. Nach der gefährlichen Länderspiel-Pause geht es um noch Größeres.

München (dpa) – Vincent Kompany entließ seine Tormaschinen um Harry Kane und «den häufig unterschätzten» Serge Gnabry nach den Bundesliga-Toren 94, 95, 96 und 97 mit einem einzigen Herzenswunsch zu den Nationalteams. «Bitte, bitte, kommt gesund zurück!» Der in Deutschland längst bewunderte Trainer kann es kaum erwarten, nach den bitteren Frühlings-Erfahrungen in seinem ersten Bayern-Jahr mit einem möglichst kompletten Kader die finalen Triple-Schritte anzugehen.

Nach den anstehenden Länderspielen wird's richtig ernst für den deutschen Fußball-Rekordchampion: Dann geht's nicht nur um die letzten Punkte für den längst fix eingeplanten 35. Meistertitel, der mit dem programmierten Rekord von mehr als 101 Toren einen historischen Glanz erhalten soll.

Sondern Anfang April steht das Giganten-Duell mit Real Madrid in der Champions League auf dem Programm, das schon jetzt alles überstrahlt. Auch nach dem lockeren 4:0 (2:0) gegen Union Berlin war der Europa-Klassiker ein omnipräsentes Thema. «Die Vorfreude ist riesig», sagte Joshua Kimmich, der seine elfte Saison in München erlebt. «Wir hatten schon viele Spiele gegen Real, seitdem ich dabei bin. Wir sind jedes Mal rausgeflogen. Wir hatten sehr oft auch Pech. Es ist mal an der Zeit! Wir sind gut drauf», tönte der DFB-Kapitän.

«Serge? Wahnsinn! Überragend!»

Insbesondere im Vorwärtsgang. «Dass wir jetzt schon bei 97 Toren stehen, ist wirklich krass. Das hätte ich so nicht erwartet. Das zeigt einfach, wie gut unsere Offensive ist», sagte Gnabry. Der Nationalspieler traf gegen die Eisernen gleich zweimal, was auch Bundestrainer Julian Nagelsmann vor den WM-Tests gegen die Schweiz und Ghana gefreut haben dürfte. Kimmich rühmte seinen Kumpel: «Serge? Wahnsinn! Überragend! Zum Glück haben wir den verlängert.»

Gnabry posierte in der Allianz Arena am Samstagabend lächelnd für ein Foto mit Leon Draisaitl. Auch Kimmich, Leon Goretzka und Kane, der gegen Union sein 31. Saisontor erzielte, sah man beim Plausch mit dem Eishockey-Star von den Edmonton Oilers. NHL-Profi Draisaitl weilt zur Behandlung einer Verletzung in München und schaute mal bei den Bayern-Stars vorbei.

101 Tore der Bayern um Müller und Hoeneß

101 Tore – das ist der noch bestehende Rekord der Bayern-Legenden um «Bomber» Gerd Müller und den heutigen Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß in der Saison 1971/72. «Er wird fallen», wagte Sportdirektor Christoph Freund eine wenig gewagte Prognose. «Wenn wir ihn dann brechen, werden wir schauen, wie weit wir ihn nach oben schrauben können», kündigte Gnabry an.

«Verrückt, dass wir so früh bei 97 sind. Wir geben weiter alles», sagte auch Kimmich. Wo liegen die Gründe für die Super-Quote? «Wir können aus jeder Phase des Spiels Tore machen. Wir können kontern, wir können Standards, wir können Ballbesitz, wir können Schnellangriff. Wir haben viele Möglichkeiten, Tore zu erzielen», antwortete Kimmich.

Der Rekord hätte sogar schon am 27. Spieltag fallen können, wie Unions Kapitän Christoph Trimmel ehrlich einräumte. «Wenn du Pech hast, gehst du 0:8 unter. Das kann auch passieren.» 1:0-Schütze Olise und Jungstar Lennart Karl trafen jeweils den Pfosten. Und auch Kane vergab ausnahmsweise die eine oder andere Großchance. «Den Schwierigsten habe ich gemacht», scherzte er.

Für Kompany und seine Bayern-Stars ist die Fußball-Welt gerade rosarot. «Wir sind da, wo wir sein müssen und sein wollen», sagte der Coach. Und das soll auch so bleiben, nachdem im März 2025 Leistungsträger wie Alphonso Davies oder Dayot Upamecano mit schweren Verletzungen von ihren Nationalteams heimkehrten.

Pavlovic zum DFB-Team? «Da muss man vorsichtig sein»

Darum verhehlten Kompany und Freund am Samstagabend auch nicht ihre Bedenken bei Aleksandar Pavlovic, der gegen Union wegen Hüftbeschwerden fehlte und aus ihrer Sicht besser nicht zur DFB-Auswahl reisen würde. «Da muss man vorsichtig sein», mahnte Sportdirektor Freund. Der DFB wolle «einen fitten Pavlovic für die WM – und wir für die letzten zwei Monate», erklärte Kompany. Die aktuellen Länderspiele seien ja nur «Freundschaftsspiele».

Kompany plagt immer noch der Viertelfinal-Alptraum von 2025, als ihm gegen Inter Mailand fast eine komplette Elf fehlte. «Ein wichtiges Detail ist, dass wir im ersten Spiel neun Verletzte hatten», erinnerte er. Die Namen zählte er einzeln auf, angefangen bei Manuel Neuer über Jamal Musiala, Davies, Upamecano und Kingsley Coman bis zu Aleksandar Pavlovic. «Fußball ist auch die Qualität, die Spieler zur Verfügung zu haben», lauteten Kompanys eindringliche Worte.