Die Bayern haben einen personellen Engpass in der Offensive. Wer ersetzt Kane und Olise in Lille? Ein eher überraschender Kandidat bringt sich selbst ins Gespräch.

Lille (dpa) – Bayern-Trainer Vincent Kompany muss nach den Ausfällen der Münchner Topspieler Harry Kane und Michael Olise kreative Lösungen für die Offensive finden – und hat vor dem Gastspiel in Lille eine überraschende Idee präsentiert bekommen. «Als ich jung war, habe ich im Sturm gespielt und viele Tore gemacht. Sie müssen den Trainer fragen, wer im Sturm spielt», sagte Innenverteidiger Dayot Upamecano, als er auf die Besetzung der Stürmerposition angesprochen wurde.

Doch sein Trainer plant offensichtlich konventioneller. Torjäger Harry Kane muss er wegen dessen schwerer Verletzung im Champions-League-Spiel des FC Bayern heute (21.00 Uhr/DAZN) gegen OSC Lille ebenso ersetzen wie Michael Olise, der aufgrund einer schmerzhaften Prellung pausiert.

Er habe schon Gedanken im Kopf, sagte Kompany, freilich ohne sie zu verraten. Auf Sicht hofft der Belgier, dass Nationalspieler Jamal Musiala, Flügelstürmer Luis Diáz und auch Serge Gnabry sowie der Kanadier Alphonso Davies nach ihren unterschiedlichen Verletzungen möglichst rasch wieder zu Optionen im Angriff werden. «Die Voraussetzung ist, dass die Mannschaft sich schnell wieder aufbaut», sagte Kompany mit Blick auf die anstehenden Spiele im Jahresendspurt.