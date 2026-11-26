Den Bayern droht ein frühes Entgleiten der Saison. Ohne Kane und Olise geht's in Lille prompt schief. Danach spricht der Mittelfeldchef Klartext in der Causa Musiala. Es brodelt im Mia-san-mia-Club.

Lille (dpa) - Die Rede des Abends hielt nach der womöglich folgenschweren ersten Saisonniederlage des FC Bayern nicht wie üblich Vorstandschef Jan-Christian Dreesen auf dem Bankett. Nein, das übernahm schon vor Mitternacht der Nationalmannschaftskapitän in den Katakomben des Stade Pierre Mauroy. Und die Solidaritäts-Bekundung von Joshua Kimmich für den Teamkollegen Jamal Musiala wurde zur Brandrede gegen die Vereinsbosse, gegen die alten Granden Uli Hoeneß (74) und Karl-Heinz Rummenigge (71), sowie Dreesen (59).

Um das verstörende 1:2 (1:0) gegen den bis Mittwochabend in der Champions League sieglosen OSC Lille ging es nur am Anfang. Der Kimmich-Klartext offenbarte vielmehr gefährliche Bruchlinien im Verein. Und das in einer Zeit, in der dem personell arg gebeutelten Fußball-Rekordmeister schon in den noch sechs Pflichtspielen bis Weihnachten die Saison zu entgleiten droht. Trainer Vincent Kompany klang ungewöhnlich beunruhigt, als er sagte: «Wir müssen versuchen, so schnell wie möglich dieses Momentum wiederzugewinnen.»

Es brodelt im Mia-san-mia-Club, der sich normalerweise geschlossen gegen alle Widerstände, Gegner und vor allem äußere Feinde verbündet. Kimmich kritisierte jedoch den internen Umgang mit dem seit anderthalb Jahren um seine Gesundheit und die frühere Topform ringenden Topverdiener Musiala.

«Der Verein ist nicht größer als der Mensch»

Ruhig im Tonfall, scharf in der Sache: «Es darf niemals passieren, dass es auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird. Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um das es geht und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like», sagte der in Vertretung des verletzten Manuel Neuer agierende Kapitän.

Die Aufsichtsräte Hoeneß und Rummenigge sowie Dreesen nannte Kimmich nicht namentlich. Aber dieses Trio hatte zuletzt den Fokus auf Musialas Mega-Vertrag gerichtet. Und Zweifel geäußert, dass der 23-Jährige jemals wieder fähig sein wird, das exorbitante Gehalt mit Topleistung zu rechtfertigen.

«Ich habe absolutes Verständnis, dass es auch für den Verein keine einfache Situation ist», sagte Kimmich: «Wenn es um die Leistung von einem Spieler geht, dann kann man immer kritisieren, das müssen wir auch aushalten, das ist Teil des Geschäfts. Aber da ging es um eine andere Problematik. Und das ist etwas, was man intern am Tisch klären sollte und nicht öffentlich. Vor allem bei einem Verein wie Bayern München, der eigentlich für so etwas steht, dass man eine Familie ist, dass man da zusammenhält.» Das spürt Kimmich gerade nicht.

«Völlig unverständlich» nannte er das Vorgehen in der Causa Musiala. Am Dienstag war es immerhin zu einem Gipfeltreffen der Vereinsführung mit Musialas Beratern gekommen. «Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem», lautete das gemeinsam vereinbarte weitere Vorgehen.

Kimmich verweist auf lange Verletzungs- und Krankheitsgeschichte

Kimmich hat bei Musiala immerhin «das Gefühl, dass er gar nicht so alles mitkriegt, was da draußen los ist. Das ist, glaube ich, auch ganz gut». Er wies explizit auf dessen lange Verletzungs- und Krankheitsgeschichte hin: «Man darf nicht vergessen, dass er in den letzten anderthalb Jahren keine vier, fünf Spiele am Stück gemacht hat. Deswegen ist es auch irgendwo verständlich, dass er nicht auf diesem Level ist.»

Bei Musiala sei es aber «nicht so, dass er Probleme hat, weil er unprofessionell ist», erklärte Kimmich. Nein! «Er möchte natürlich das Maximum aus sich rausholen, arbeitet jeden Tag sehr, sehr hart.» Kimmich glaubt - wie übrigens auch die Sportliche Leitung um Coach Kompany und Sportvorstand Max Eberl fest daran, dass Musiala wieder sein früheres Niveau erreicht.

Spielrhythmus sei jetzt wichtig, totale Unterstützung statt öffentlicher Zweifel. «Jamal hat da zu 100 Prozent unsere Rückendeckung», sprach Wortführer Kimmich für die gesamte Mannschaft. «Und ich bin davon überzeugt, dass er die auch im Verein hat, auch wenn sich da der eine oder andere anders dazu geäußert hat», ergänzte er immerhin versöhnlich.

Musiala war im nasskalten Lille sportlich kein Joker, der zündete, als er wie der von einer Muskelverletzung genesene Luis Díaz in der Schlussphase auf den Platz kam. Beide bräuchten noch Zeit, sagte Kompany. Die erste Niederlage im 18. Saisonspiel war nicht nur für ihn ein spontan nicht aufzulösendes Rätsel.

Rätselhafter Einbruch nach der Pause

Nach der für den Trainer «sehr hoffnungsreichen» ersten Hälfte mit dem Kopfball-Tor von Verteidiger Dayot Upamecano kam es zu einem krassen Leistungsabfall nach der Pause mit dem Doppelschlag des Gegners binnen drei Minuten. Der missglückte Klärungsversuch von Aleksandar Pavlovic beim 2:1 von Lille passte zum Münchner Untergang.

«Das darf nicht passieren», rügte Kompany. Die Not-Offensive um Aushilfsstürmer Konrad Laimer konnte nicht liefern - und defensiv wurde gepatzt. «Wir haben nicht ansatzweise die Leistung der ersten Halbzeit wiederholen können», sagte Dreesen in seiner Bankett-Ansprache.

In der Bundesliga haben die Bayern die Tabellenführung gerade erst an Borussia Dortmund verloren. In der Königsklasse stehen sie nur noch auf Platz 15. Es drohen zwei knifflige Playoff-Partien um den Achtelfinaleinzug im Februar, wenn der unersetzbare Kane immer noch verletzt fehlen wird.

Auch Kompany würde die zusätzliche K.o.-Runde gerne umgehen. Aber er verwies auf den aktuellen Titelträger. «Paris Saint-Germain ist noch nicht einmal in die Top 8 gekommen und hat trotzdem zweimal die Champions League gewonnen in diesem neuen Format.»