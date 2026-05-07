Trotz des Finaleinzugs des SC Freiburg bleibt der Bundesliga ein Extra-Ticket für die Königsklasse verwehrt. Warum selbst ein Sieg im Endspiel daran nichts mehr ändert.

Freiburg (dpa) - Trotz des erstmaligen Erreichens eines Europacup-Endspiels des SC Freiburg erhält die Fußball-Bundesliga keinen weiteren Champions-League-Platz über das UEFA-Ranking. Denn durch den 1:0-Sieg von Rayo Vallecano bei Racing Straßburg und dem Einzug ins Finale der Conference League kann Deutschland den knappen Rückstand auf Spanien nicht mehr einholen. Daran würde auch ein Freiburger Endspiel-Erfolg im Europa-League-Finale in Istanbul nichts mehr ändern.

Freiburg kann die Königsklasse noch erreichen

Die Spanier kommen diese Saison auf 22,093 Punkte, Deutschland steigerte sich auf nun 21,785 Zähler. Sollte Freiburg das Finale gewinnen, könnte die Bundesliga noch auf 22,071 Zähler kommen. Unangefochtener Spitzenreiter ist England. Die Nationen auf den ersten beiden Plätzen bekommen einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League. Die Premier League hatte sich bereits zuvor einen davon gesichert.

Zumindest für Freiburg bietet sich aber noch die Chance auf die Champions League. Gewinnen die Breisgauer das Finale der Europa League, sind sie automatisch für die Königsklasse qualifiziert.