Mit hoher Effizienz stellt Leipzig früh die Weichen auf Sieg. Dann fehlt die Konsequenz. Lens wird immer stärker und bringt RB in Bedrängnis.

Leipzig (dpa) – RB Leipzig hat mit dem dringend benötigten Pflichtsieg seine Chance auf das Weiterkommen in der Champions League gewahrt. Mit dem schmeichelhaften 3:1 (2:0) gegen RC Lens feierte das Team von Martín Demichelis den zweiten Erfolg im fünften Spiel der Ligaphase. Kapitän David Raum (6. Minute) brachte RB vor 35.604 Zuschauern in Führung, ehe Antonio Nusa (9./90.+4) doppelt traf. Matthieu Udol (58.) erzielte zwischenzeitlich den Anschlusstreffer.

Leipzigs Trainer Demichelis musste nach dem Ausfall von Castello Lukeba (Knieprellung) seine Viererkette umbauen. Maxime Estève rückte nach und kam zu seinem Champions-League-Debüt. Zudem rotierte der argentinische Coach nach dem 5:1 bei Union Berlin Tidiam Gomis und Rocco Reitz in die Startelf.

Debüt von Trainer Didier Digard in der Königsklasse

Lens-Trainer Didier Digard stellte seine Elf gleich viermal um. Bei seinem Debüt in der Königsklasse – «Ich freue mich wie ein kleines Kind beim ersten Schnee» – musste er kurzfristig auf den erkrankten Ex-Herthaner Michael Cuisance verzichten. Nach der historischen 1:9-Pleite gegen Como war die Arbeit für ihn nicht leicht. «Als ich hier Trainer geworden bin, wusste ich, dass ich mich dieser Situation stellen muss. Wir müssen es annehmen, wie es ist», sagte Digard.

Dass er seine Premiere ausgerechnet vor leerem Fanblock feiern musste, kam für Lens erschwerend hinzu. Die Anhänger der Franzosen waren von der Uefa ausgesperrt worden, weil sie in Brügge (0:3) Bengalos abgebrannt und dabei einen Ordner verletzt hatten. Dennoch schafften es rund hundert französische Fans in den Heimbereich der Arena. Nach Polizei-Anweisung wurde diese Gruppe dann in den Gästebereich gelassen.

Effiziente Leipziger in der Anfangsphase

Nationalspieler Raum sorgte mit einem verwandelten Freistoß für einen perfekten Auftakt. Sein Schuss aus gut 20 Metern wurde unhaltbar für Lens-Keeper Robin Risser noch von der Mauer abgefälscht. Drei Minuten später erhöhte Nusa mit einem Schlenzer aus elf Metern, nachdem er einen Fehlpass von Samson Baidoo abgefangen hatte. Aus zwei Torschüssen machte RB zwei Treffer. Auf der Gegenseite rettete Estève im Strafraum in letzter Sekunde gegen Abdallah Sima (21.).

Nach der schnellen Führung hatten die Leipziger zwar weiter mehr Spielanteile, waren aber zu fehleranfällig und zu ungenau in einigen Situationen. Nach dem Wechsel hatte Brajan Gruda das 3:0 auf dem Fuß, sein zaghafter Abschluss war für Torwart Risser kein Problem, auch den Schuss aus spitzem Winkel von Nusa parierte er. Glück hatte Leipzig bei einem abgefälschtem Ball von Florian Thauvin (52.), der hauchdünn am RB-Gehäuse vorbei trudelte. Lens wurde stärker, erarbeitete sich fortan mehr Chancen. Der Anschlusstreffer des völlig frei stehenden Udol war folgerichtig. Die Franzosen bejubelten dann kurz den Ausgleich, doch der Unparteiische zeigte auf Abseits.

Für Demichelis war es ein Weckruf. Der Trainer reagierte mit einem Dreierwechsel, brachte Christopher Nkunku, Ezechiel Banzuzi und Romulo. Doch viel änderte sich nicht im RB-Spiel, das in Halbzeit zwei zu lethargisch war. Es fehlte an Tempo und Aggressivität. So erspielte sich Lens immer mehr Chancen, wie die des eingewechselten Mezian Mesloub (78.).

Haidara offiziell von RB verabschiedet

Amadou Haidara wurde vor der Partie offiziell verabschiedet. Der Mittelfeldspieler wechselte im vergangenen Winter nach sieben Jahren und 222 RB-Pflichtspielen nach Lens. «Du hast den Club nicht nur sportlich, sondern auch menschlich geprägt», sagte Sportvorstand Marcel Schäfer zum Malier, der mit RB zweimal den DFB-Pokal gewann.