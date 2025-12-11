Hamann schwärmt von Karl: «Habe so etwas noch nie gesehen»

Ist Bayern Münchens Shootingstar Lennart Karl sogar besser als Jamal Musiala? TV-Experte Didi Hamann hat jedenfalls eine sehr hohe Meinung von dem 17-Jährigen.

München (dpa) – Fußball-Experte Didi Hamann schwärmt von Bayern Münchens Jungstar Lennart Karl und sieht in dem 17-Jährigen einen sicheren Kandidaten für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr.

«Ich habe so etwas noch nie gesehen, welchen Einfluss er auf eine europäische Top-Mannschaft hat. Wenn Jamal Musiala zurückkommt, muss er erstmal zeigen, dass er an Lennart Karl vorbeikommt», sagte der frühere Nationalspieler in der Sky-Sendung «Triple – der Hagedorn-Fussballtalk». «Wenn Karl auch nur annähernd so weiterspielt, kann sich die Nationalmannschaft gar nicht erlauben, ihn nicht mit zur WM zu nehmen.»

Der offensive Mittelfeldspieler Karl hatte am Dienstagabend auch beim 3:1-Sieg des FC Bayern gegen Sporting Lissabon getroffen. Bislang schoss er in dieser Saison bereits fünf Tore in der Bundesliga und in der Champions League.