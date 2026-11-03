RB Leipzig ist gewarnt: Schon einmal fegte die Naturgewalt Erling Haaland über den Bundesligisten hinweg. Diesmal hofft RB auf den Heimvorteil und einen anderen Norweger.

Leipzig (dpa) – Für Leipzigs Abwehrchef Willi Orban bleibt dieser Gala-Abend von Erling Haaland unvergessen. Bei Schnee und Kälte traf der Super-Torjäger von Manchester City fünfmal gegen ein überfordertes RB-Team. Nur Pep Guardiola verhinderte mit der Auswechslung des Norwegers nach einer Stunde einen möglichen Rekord in der Champions League. Das 0:7 am 14. März 2023 im Etihad Stadium war die höchste Niederlage von RB Leipzig in der Königsklasse. «Er war immer da, wo der Ball runtergefallen ist. Der Junge ist schon ein besonderer Kerl», sagte Orban über den eiskalten Haaland.

Diesmal reisen die «Cityzens» mit Wut im Bauch zum Vorrundenspiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) nach Leipzig. Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Brighton & Hove Albion und dem 1:2 bei Aston Villa zuvor hat Man City, dem wegen Verstößen gegen die Finanzregeln eine drastische Strafe droht, die Tabellenführung in England verloren. Das Team war mit sieben Siegen in die Premier-League-Saison gestartet.

Für RB muss Zählbares her

In der Ligaphase der Champions League gab es neben den zwei eingeplanten Siegen gegen AEK Athen (5:1) und beim FC Porto (2:0) für City einen 2:4-Dämpfer gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Leipzig steht nach den Niederlagen in Como und bei Real Madrid noch mehr unter Druck. «Wir spielen zu Hause und wollen alles dafür tun, um zu gewinnen», sagte Stürmer Rômulo.

Die Frage ist: Was ist die Bundesliga-Heimserie der Leipziger mit 18:0 Toren international wert? Das schmeichelhafte 1:0 gegen PSV Eindhoven gab noch keine endgültigen Aufschlüsse darüber, ob RB daheim auch gegen Europas Spitzenteams bestehen kann.

Wiedersehen mit Ex-Club für Demichelis

Trainer Martín Demichelis sieht das Team aber spätestens nach dem ersten Auswärtssieg der Saison mit dem 2:0 auf Schalke auf dem Weg. Für den Argentinier wird die Begegnung mit City zum nächsten Wiedersehen mit einem Ex-Club. Im Alter von 33 Jahren war Demichelis einst zu City gewechselt, gewann die Premier League sowie zweimal den Ligapokal. «Es sind zwei verschiedene Mannschaften mit unterschiedlichen Ideen», sagte der 45-Jährige über das Duell zwischen Leipzig und City.

Schlechtes Omen: Das letzte Wiedersehen mit einem früheren Arbeitgeber endete für den ehemaligen Bayern-Verteidiger mit einer 1:6-Packung in München.

Jugendtrainer: Nusa das bessere Talent als Haaland

Diesen Nackenschlag haben die Leipziger jedoch schnell verarbeitet und stehen in der Liga als Tabellenvierter nur noch drei Punkte hinter dem Führungsduo aus München und Dortmund. Der Aufwärtstrend bei RB ist neben Rückkehrer Christoph Baumgartner auch ein Verdienst des immer besser werdenden Antonio Nusa, der aktuell schon auf zehn Torbeteiligungen kommt.

Der Norweger trifft nun auf seinen Kumpel Haaland. Jugendtrainer Gaute Larsen betreute Nusa bei Stabæk Fotball und Haaland bei Bryne FK. «Ich bin seit 35 Jahren Profitrainer und er war einer der technisch versiertesten und talentiertesten Spieler, die ich je gesehen habe», sagt Larsen über Nusa und betont: «Antonio war für mich das größere Talent.»

Haaland habe zwar schon immer den besseren Torinstinkt gehabt, als Jugendfußballer aber suchte er noch seinen Weg. «Erling war sehr groß und dünn und bewegte sich ein bisschen wie Bambi auf dem Eis», sagt Larsen schmunzelnd. Er verfolgt die Karriere der beiden immer noch. Von Nusa schwärmt er: «Ich glaube, wir beginnen gerade, das Beste von Antonio zu sehen. Wenn er weiter Selbstvertrauen gewinnt, wird er sogar noch besser werden.»