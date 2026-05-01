Der Rückstand auf den entscheidenden zweiten Platz in der UEFA-Wertung ist gewachsen durch die Niederlage der Bayern und Freiburger im Europapokal. Nun müssten Spaniens Teams patzen.

Nyon (dpa) – Der Kampf um maximal sechs mögliche Startplätze in der Champions League für Deutschland in der kommenden Saison wird in der entscheidenden Phase zur großen Zitterpartie. Nach den Hinspiel-Niederlagen des FC Bayern in der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain und des SC Freiburg in der Europa League in Braga wuchs der Rückstand auf den zweiten Platz im UEFA-Ranking auf Spanien wieder.

Vier von acht Clubs in den Halbfinals aus der Premier League

Die Spanier kommen auf 21,781 Punkte, Deutschland auf 21,214. Unangefochtener Spitzenreiter ist England mit 27,125 Zählern. Die Nationen auf den ersten beiden Plätzen bekommen einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League. Würde der SC Freiburg die Europa League gewinnen, wären auch die Breisgauer dann als mögliches sechstes Team aus der Bundesliga in der nächsten Saison in der europäischen Meister-Klasse.

Die englische Premier League ist noch mit vier Vereinen in den Vorschlussrunden der Europapokalwettbewerbe vertreten: Der FC Arsenal in der Champions League, Aston Villa und Nottingham Forest (im direkten Duell) in der Europa League und Crystal Palace in der Conference League. Aus Spaniens Primera División sind noch Atlético Madrid (Champions League) und Rayo Vallecano (Conference League) dabei.