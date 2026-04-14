Für Hansi Flick ist die Saison mit Barcelona in der Champions League beendet, ein 2:1 bei Atlético Madrid reicht nicht. PSG schaltet Liverpool aus und könnte im Halbfinale auf die Bayern treffen.

Madrid/Liverpool (dpa) – Für Hansi Flick und Florian Wirtz ist die Saison in der Champions League vorbei. Der FC Barcelona von Ex-Nationaltrainer Flick gewann am Abend zwar mit 2:1 bei Atlético Madrid, doch das reichte nach der 0:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel nicht mehr. Wirtz und der FC Liverpool verloren das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain mit 0:2. Die Franzosen sind möglicher Halbfinalgegner des FC Bayern, der am Mittwochabend (21.00 Uhr) in der eigenen Arena auf Real Madrid trifft.

Das Duell zwischen Atlético und Barcelona war auch abseits des Rasens brisant: Barcelona hatte nach dem Hinspiel Beschwerde wegen eines vermeintlichen Handspiels eingelegt, welche von der UEFA als unzulässig abgewiesen wurde. Vor dem Rückspiel hatte Barça-Trainer Hansi Flick die Höhe des Rasens in Madrid bemängelt. Und bei der Ankunft der Mannschaftsbusse wurde auf den Straßen Pyrotechnik gezündet.

Wie in der Copa del Rey: Atlético schaltet Barça aus

Nach Toren von Lamine Yamal (4. Minute) und Ferran Torres (24.) hatte Barcelona schon früh das Ergebnis aus dem Hinspiel egalisiert, doch für Atlético gelang Ademola Lookman (31.) wenig später der Anschlusstreffer. Barças 3:1 von Ferran Torres (55.) wurde wegen Abseits aberkannt, nach einer Roten Karte gegen Eric García (80.) waren die Katalanen in der Schlussphase in Unterzahl.

Es war das bereits sechste Duell zwischen beiden Teams in dieser Saison, auch im Halbfinale des spanischen Pokals hatte sich Atlético gegen Barcelona durchgesetzt. Die Madrilenen stehen zum ersten Mal seit 2016/17 wieder unter den vier besten Teams der Champions League, im Halbfinale trifft der spanische Club auf Sporting Lissabon oder den FC Arsenal.

Liverpool scheitert erneut am PSG

Nationalspieler Wirtz verlor mit dem FC Liverpool 0:2 (0:0) gegen Paris St. Germain, auch im Hinspiel hatten die Reds mit 0:2 den Kürzeren gezogen. Für Liverpools Trainer Arne Slot dürfte der Druck nach dem Viertelfinal-Aus weiter steigen.

Slot setzte Mohamed Salah wie schon im Hinspiel zunächst auf die Bank, der Ägypter wurde aber schon in der 30. für Hugo Ekitiké eingewechselt: Der frühere Frankfurter verletzte sich am Knöchel und musste mit einer Trage vom Feld transportiert werden. Für Paris traf Ousmane Dembélé zweimal (73./90.+1).

Auch in der vergangenen Saison war Liverpool in der Champions League an Paris gescheitert, damals im Achtelfinale. PSG hat zum dritten Mal nacheinander das Halbfinale der Königsklasse erreicht.