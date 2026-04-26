Champions League
FC Bayern ohne Guerreiro nach Paris
Raphaël Guerreiro
Kleiner Muskelfaserriss: Bayern-Routinier Raphaël Guerreiro. (Archivbild)
Tom Weller. DPA

Raphaël Guerreiro stand in Mainz in der Startelf von Meister München. Warum er erst mal nicht einsatzfähig ist.

München (dpa) – Raphaël Guerreiro fehlt dem FC Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain am Dienstag. Der 32 Jahre alte portugiesische Nationalspieler hat sich beim Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 einen kleinen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen und fällt vorerst aus, wie der Meister aus München mitteilte.

Guerreiro, der die Bayern nach dieser Saison verlassen wird, stand beim 4:3-Erfolg am Samstag noch in der Startelf. Der Außenbahnspieler wurde nach einer knappen Stunde für Jamal Musiala ausgewechselt.

© dpa-infocom, dpa:260426-930-996112/1

Ressort und Schlagwörter

Sport
Montag bis Sonntag
Neues aus den Top-Ligen

Ob Nationalmannschaft, Champions League oder Fußball-Bundesliga: Aktuelle Nachrichten aus den Top-Ligen gibt es täglich bis 6 Uhr – von Montag bis Sonntag.

Newsletter abonnieren