Der FC Bayern und das Management von Jamal Musiala äußern sich nach ihrem Treffen. Ruhe und Unterstützung werden vereinbart. Und «weil es Gerüchte gab», wird besonders ein Punkt klargestellt.

Lille (dpa) - Jamal Musiala befand sich im Norden Frankreichs mitten in der Vorbereitung auf das Champions-League-Spiel gegen den OSC Lille, als der FC Bayern nach stürmischen Tagen eine besondere Mitteilung veröffentlichte. Gut 24 Stunden nach dem Gipfeltreffen der Münchner Bosse mit Musialas Beratern wurde darin auch ein Termin genannt, wann dem Verein die gesundheitlichen Probleme des Fußball-Nationalspielers bekannt waren: Nach Abschluss des Megavertrages bis 2030, um den so hitzige Debatten entbrannt waren.

«Weil es in den vergangenen Tagen viele Gerüchte gab, stellen der FC Bayern und die Jamal betreuende Agentur 11WINS klar: Jamal Musiala wurde erstmals wegen Absence-artiger Symptome am 22. April 2025 untersucht. Dies geschah in Absprache mit dem FC Bayern und seiner medizinischen Abteilung unmittelbar nach erstmaligem Auftreten der neurologischen Symptomatik», hieß es nach dem «konstruktiven Gespräch» in dem offiziellen Statement.

Erste Untersuchung 67 Tage nach Verlängerung bis 2030

Am 14. Februar 2025, also 67 Tage zuvor, hatte der deutsche Rekordmeister stolz die langfristige Vertragsverlängerung mit Musiala bekanntgegeben, die den Offensivspieler zum Topverdiener machte. Von deutlich über 20 Millionen Euro Jahresgehalt ist die Rede für «ein Gesicht unserer neuen Generation».

Öffentlich geworden ist Musialas neurologische Erkrankung erst in diesem Sommer, als der Offensivspieler innerhalb weniger Tage bei zwei Testspielen des FC Bayern auf dem Platz zusammenbrach. Musiala machte die Absence-Problematik danach selbst publik. Für Verein und Team war sie nicht neu.

Die Bayern-Aufsichtsräte Uli Hoeneß (74) und Karl-Heinz Rummenigge (71) hatten in der vergangenen Woche nun einen Gehaltsverzicht ins Gespräch gebracht. Sie zweifelten öffentlich an, dass Musiala trotz der Erkrankung wieder das frühere sportliche Topniveau erreichen könne. Wenn nicht, seien «diese Summen natürlich - mit Verlaub - nicht mehr darstellbar», sagte der frühere Vorstandsvorsitzende Rummenigge. Der Aufruhr war groß.

«Die Gesundheit des Spielers steht über allem»

Am Tag vor dem Spiel in Lille kam es zum Treffen von Vereinspräsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer sowie den Vorständen Jan-Christian Dreesen und Max Eberl mit den Musiala-Beratern Christian Schmid und Tobias Altschäffl in der Bayern-Geschäftsstelle. Eine Stunde dauerte das Gespräch.

«Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung», lautet das gemeinsam vereinbarte weitere Vorgehen. «Der FC Bayern und das Management von Jamal Musiala haben sich darauf verständigt, die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen.» Von einem Gehaltsverzicht ist keine Rede.

Sportvorstand Eberl hatte sich bereits wenige Stunden nach dem Treffen geäußert. «Das Allerwichtigste ist einfach, Ruhe reinzukriegen. Ruhe für Jamal, ihm die Zeit zu geben, wieder der Alte zu werden. Das ist das Zauberwort: Ruhe und Vertrauen.» Es sei gerade die einzige Aufgabe des Vereins, «dieses Vertrauen Jamal zu geben - und keine Thematik über Geld oder irgendwas», postulierte Eberl. Und das «in toto», also für alle, auch die Aufsichtsräte.

Eberl glaubt sogar, dass Musiala nach 17 extrem schwierigen Monaten mit mehreren Verletzungen und der komplizierten Erkrankung «vielleicht sogar noch stärker» werden könne als davor. Das muss freilich die Zukunft zeigen.

Kompany: Das lässt Jamal nicht kalt

Vincent Kompany wird froh sein, dass etwas Dampf aus dem Musiala-Thema gelassen wurde. «Dass es ihn nicht kaltlässt, ist klar. Wir sind Menschen», sagte der Trainer am Vorabend des Spiels im Stade Pierre Mauroy. Kompany braucht den gerade erst von einem Muskelfaserriss genesenen Musiala angesichts vieler verletzter Offensivstars wie Harry Kane dringend.