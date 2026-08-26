Wer spielt in der Champions League gegen wen? In Monaco werden die Gegner der deutschen Teams ausgelost. Der Charme der Vergangenheit wurde von einer Software verdrängt.

Monaco (dpa) – Im Grimaldo Forum zu Monaco trifft sich Europas Fußball-Prominenz und ist dabei jedes Jahr aufs Neue aufgeregt. In der Auslosung der Ligaphase der Champions League entscheiden sich am Donnerstagabend die jeweils acht Gegner der deutschen Teilnehmer – und damit auch die Chancen auf das Weiterkommen.

Wann und wo wird ausgelost?

Von 18.00 Uhr an wird es in Monaco spannend. Die Zeremonie wird aus dem Fürstentum live bei DAZN, im ZDF-Stream, bei Sky und auf der Website der UEFA übertragen. Europas Fußball-Verband veröffentlicht am Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr weitere Details wie die Einteilung der Lostöpfe.

Wer ist dabei – und welche deutschen Clubs?

Erneut bilden 36 Mannschaften eine Liga, das Format wurde zur Saison 2024/25 eingeführt. Bisher stehen 32 Teams fest, heute Abend werden in den Rückspielen AEK Athen – Lewski Sofia, NK Celje – Slovan Bratislava, Olympique Lyon – Fenerbahce Istanbul und Viking Stavanger – Dinamo Zagreb die letzten vier Plätze vergeben. Aus Deutschland sind Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfB Stuttgart dabei.

In welchen Töpfen sind die deutschen Teams?

Die deutschen Vertreter verteilen sich über alle Töpfe, was schon vor den letzten Playoff-Spielen feststeht. Die Bayern sind in Topf eins, Dortmund in Topf zwei, Leipzig in Topf drei und Stuttgart in Topf vier. Die Einteilung richtet sich nach dem UEFA-Clubkoeffizienten, der sich aus den Leistungen der vergangenen fünf Spielzeiten ergibt.

Wie läuft die Auslosung ab?

Die klassischen Kugeln mussten bereits vor zwei Jahren der Rechenleistung weichen. Gezogen wird nur der Clubname, die acht Gegner ordnet anschließend eine Software zu. Jedes Team bekommt aus jedem der vier Töpfe zwei Gegner – vier Spiele zu Hause, vier auswärts.

Zwei Beschränkungen gelten: Clubs aus demselben Verband können nicht gegeneinander gelost werden. Kein Team trifft auf mehr als zwei Gegner aus demselben Land. Der gesamte Vorgang dauert dadurch nur wenige Minuten.

Wie viel Bedeutung hat der Lostopf überhaupt noch?

Der Einfluss der Topfzugehörigkeit ist durch die Ermittlung der Gegner etwas gesunken. War den Bayern früher klar, dass man auf keinen Gegner aus dem eigenen Topf treffen konnte, sind nun Spiele gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain oder Real Madrid schon in der Ligaphase möglich. Über die Schwere des Programms entscheiden die konkret gezogenen Clubnamen und nicht vorrangig, in welchem Topf man ist.

Wie geht es nach der Auslosung weiter?

Dann ist erst einmal Geduld gefragt. Natürlich kennt man die Gegner, aber den Spielplan mit den Terminen und Anstoßzeiten erfährt man spätestens am Samstag. Die UEFA wird über ihre Social-Media-Kanäle kurz vor der Veröffentlichung des Spielplans einen Hinweis ausspielen.

Wann rollt der Ball?

Die Ligaphase beginnt bereits am 8. September, der erste Spieltag streckt sich von Dienstag bis Donnerstag. Am 27. Januar endet die Ligaphase mit 18 zeitgleichen Spielen.

Die besten acht Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Plätze 9 bis 24 spielen in Playoffs (16./17. und 23./24. Februar 2027) die restlichen acht Plätze aus. Das Endspiel findet am 5. Juni 2027 im Estadio Metropolitano in Madrid statt.