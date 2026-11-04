Como sorgt in dieser Königsklassen-Saison weiter für Furore - und für eine Bestmarke. Der FC Liverpool kassiert hingegen einen Rückschlag.

Istanbul (dpa) - Debütant Como 1907 hat für einen spektakulären Rekordsieg in der Champions League gesorgt. Die Italiener gewannen beim RC Lens mit 9:1 (3:0). Die bisherige Bestmarke für die 1992 reformierte Königsklasse hatten sich der FC Liverpool (2007 gegen Besiktas Istanbul) und Real Madrid (2015 gegen Malmö FF) mit 8:0-Siegen geteilt. Como, das vom Spanier Cesc Fabregas trainiert wird, hatte diese Saison bereits RB Leipzig und Manchester United jeweils mit 4:1 bezwungen und liegt auf Platz vier der Tabelle.

Der griechische Stürmer Anastasios Douvikas eröffnete den Torreigen in der ersten Hälfte mit einem Doppelschlag und komplettierte seinen Dreierpack mit dem 6:0 in der 57. Minute. Auch der deutsche Verteidiger Marc-Oliver Kempf traf, Matteo Papaccioli setzte den Schlusspunkt (90.+2).

Liverpool kassiert Niederlage

Der FC Liverpool musste mit Nationalspieler Florian Wirtz eine herbe Enttäuschung einstecken. Die Reds verloren mit 2:3 (1:1) bei Fenerbahce Istanbul. Wirtz sorgte nach seiner Einwechslung für Wirbel, konnte den späten K.-o. aber nicht verhindern. Es ist der erste Punktverlust in der Königsklasse für Liverpool.

Der Tabellenfünfte der englischen Premier League war durch Trey Nyoni (25. Minute) und Alexander Isak (69.) zweimal in Führung gegangen, Mason Greenwood (29.) und Archie Brown (73.) glichen für Istanbul aus. Vedat Muriqi besorgte in der 79. Minute dann den ersten Dreier für die Hausherren.

Später Siegtreffer für Real

Rekordsieger Real Madrid konnte derweil einen Rückschlag in letzter Minute abwenden. Die Königlichen kamen mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger bei AEK Athen zu einem späten 3:2 (1:1) und bauten ihre Serie auf sieben Pflichtspielsiege aus. Federico Valverde rettete Real in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Arsenal sorgt für Negativ-Rekord

Der FC Arsenal kam zwei Wochen nach dem 2:2 bei Bayern München zu einem 2:1 (2:0) bei Slavia Prag und verhalf den Gastgebern damit zur Einstellung eines unrühmlichen Champions-League-Rekords. Prag wartet seit seinem ersten Auftritt 2007 in nun 23 Spielen auf einen Sieg in der Königsklasse, nur AEK Athen und der damals noch als Steaua Bukarest bekannte Club aus Rumänien erlitten ebenfalls derartig lange Durststrecken.

U21-Nationalspieler Nicolò Tresoldi führte unterdessen den FC Brügge zu einem 2:1 (1:0) bei der PSV Eindhoven. Der 22-Jährige, der für die A-Nationalmannschaft sowohl vom DFB als auch vom italienischen Verband umworben wird, sorgte mit einem Kopfballtreffer im Anschluss an eine Ecke für die frühe Führung der Gäste (25.). Es war bereits sein fünftes Tor in der laufenden Königsklassen-Saison, auch in der belgischen Liga traf er viermal in den vergangenen zwei Spielen. Kodai Sano glich kurz nach der Pause aus (54.), Carlos Forbs sorgte in der 65. Minute bereits für den Endstand.