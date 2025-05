Chauffeur nach Fahrt in feiernde PSG-Fans in Gewahrsam

Nach dem Erreichen des Finales der Champions League steht Paris Kopf. Dann fährt ein Auto drei Fans an und verletzt sie. Fans zünden daraufhin den Wagen an. Der Fahrer betont, er sei in Panik geraten.

Paris (dpa) – Nach der Fahrt mit einer schweren Limousine in feiernde Fans von Paris Saint-Germain mit drei Verletzten befindet sich der Chauffeur eines Luxus-Taxidienstes in Polizeigewahrsam. Einer der Verletzten werde weiterhin in einer Klinik behandelt, teilte die Polizeipräfektur mit, wie französische Medien berichteten.

Nach dem Einzug von PSG in das Champions-League-Finale nach der Partie gegen Arsenal am Mittwochabend war die Limousine in der Nähe der Champs-Élysées von aggressiven Fans blockiert worden. Wie der Anwalt des Chauffeurs in einer Erklärung darlegte, habe der 31-Jährige in Panik aufs Gaspedal gedrückt.

«Die Menge ging auf ihn los, er hatte eine Scheibe seines Fahrzeugs, die kurz davor war, zu bersten. Er geriet in Panik, er hatte einen Moment Angst, es gibt keinen Vorsatz», hieß es in der Erklärung, aus der Medien zitierten. Nachdem er die Fußgänger gerammt hatte, waren der Chauffeur und sein Kunde zu Fuß geflüchtet, während Fans die schwarze Limousine in Brand setzten und völlig zerstörten. Der Chauffeur stellte sich später auf einer Polizeiwache.

Chauffeur wird bedroht

Wie der Anwalt sagte, würden der Chauffeur und seine Familie inzwischen in den sozialen Medien bedroht, auch auf rassistischer Grundlage. Umstehende hatten seine Papiere aus dem Wagen geholt, bevor dieses ausbrannte, wodurch sie seine Identität feststellen konnten. Der Anwalt des Fahrers kündigte wegen dieser Bedrohungen eine Anzeige an.

Neben dem Vorfall mit dem Auto war es während der Jubelfeiern im Zentrum der französischen Hauptstadt auch zu einigen Ausschreitungen und Sachbeschädigungen gekommen. Die Polizei nahm 43 Menschen fest.

PSG erreichte zum zweiten Mal das Endspiel der Champions League. Der französische Fußball-Meister gewann nach dem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel das zweite Duell mit dem FC Arsenal 2:1 (1:0). Damit geht es für Paris am 31. Mai in der Münchner Allianz Arena gegen Inter Mailand um den ersten Triumph in der europäischen Königsklasse.