Fast zehn Jahre nach dem Anschlag auf den BVB-Bus achtet Matthias Ginter im Alltag noch auf bestimmte Situationen. Welche Schutzmechanismen den Freiburger Innenverteidiger bis heute begleiten.

Freiburg (dpa) – Auch fast zehn Jahre später lässt der Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund den früheren Fußball-Weltmeister Matthias Ginter nicht los. «Ich denke heute nicht mehr konkret an den Anschlag. Aber es gibt einzelne Momente, die mich bis heute begleiten und die sich in meinem Hinterkopf festgesetzt haben», sagte der ehemalige BVB-Verteidiger im Podcast «Phrasenmäher».

Der heute für den SC Freiburg spielende Ginter sagte, er sitze im Bus nicht mehr direkt an der Scheibe. «Oder wenn ein Lastwagen langsam an einer Fußgängerzone vorbeifährt, sage ich manchmal zu meiner Frau: Lass uns lieber auf die andere Seite gehen. Das sind einfach Schutzmechanismen. Gerade in den ersten Wochen und Monaten nach dem Anschlag habe ich auch auf jeden Rucksack geachtet, der irgendwo allein herumstand», berichtete Ginter, der von 2014 bis 2017 beim BVB unter Vertrag stand.

Ginter als Zeuge beim Prozess

Am 11. April 2017 waren drei Sprengsätze gezündet worden, als der Bus des BVB sich auf dem Weg vom Mannschaftshotel l'Arrivée zum Stadion befand. Dabei waren der spanische Verteidiger Marc Bartra sowie ein Polizist verletzt worden. Das für den Abend geplante Champions-League-Spiel gegen die AS Monaco wurde auf den nächsten Tag verschoben.

Der Täter wurde rund anderthalb Jahre später zu 14 Jahren Haft verurteilt. Ginter war bei dem Prozess als Zeuge geladen.