Die Viertelfinal-Hinspiele im Europapokal hätten für die deutschen Clubs kaum besser laufen können. Die drei Siege sorgen auch für Punkte in einer wichtigen Wertung.

Berlin (dpa) – Die Chance für die Fußball-Bundesliga auf einen fünften Champions-League-Startplatz ist nach starken Auftritten der deutschen Clubs in den Viertelfinal-Hinspielen im Europapokal wieder leicht gestiegen. In der entscheidenden Saisonwertung der UEFA liegt Deutschland zwar immer noch auf dem dritten Rang, der Rückstand auf die zweitplatzierten Spanier hat sich jedoch verringert. Die beiden Top-Nationen erhalten für die kommende Saison einen weiteren Startplatz in der Champions League.

Die Bundesliga ist nur noch mit drei Teams international dabei, die Punkte sammeln können. Spanien hat hingegen noch sechs Vertreter. Doch der FC Bayern gewann das Hinspiel-Duell bei Real Madrid in der Königsklasse (2:1) und auch der SC Freiburg holte im direkten Vergleich mit Celta Vigo in der Europa League (3:0) wichtige Punkte. Der FSV Mainz 05 steuerte in der Conference League gegen Racing Straßburg (2:0) ebenfalls einen Sieg bei.

Ein Vorteil für Spanien

Aktuell liegt Deutschland (20,285) damit um 0,621 Zähler hinter Spanien (20,906). Die Europäische Fußball-Union vergibt seit der Reform der Champions League in der vergangenen Saison zwei weitere Plätze über die Saisonwertung. Punkte gibt es für Siege, Unentschieden und ab dem Achtelfinale auch für das Weiterkommen. Die Punkte werden durch die Zahl der ursprünglichen Teilnehmer jedes Landes geteilt.

Da der FC Barcelona und Atlético Madrid (0:2) in der Champions League aufeinandertreffen, hat Spanien aber bereits mindestens einen Halbfinalisten sicher. Zudem dürfen nach den Hinspielen auch Betis Sevilla in der Europa League gegen Sporting Braga (1:1/auswärts) und Rayo Vallecano in der Conference League gegen AEK Athen (3:0/zu Hause) auf die nächste Runde hoffen.

Die englische Premier League führt die Saisonwertung mit deutlichem Vorsprung an und hat sich den zusätzlichen Startplatz in der Champions League bereits gesichert. In der Bundesliga würde aktuell die TSG Hoffenheim als Tabellenfünfter profitieren.