Wieder gerät der FC Bayern ganz früh in Rückstand - und wieder gibt es keinen Sieg. Der Platzverweis für Michael Olise bringt das Team um Doppelpacker Harry Kane um den Lohn für die Aufholjagd.

Stavanger (dpa) - Doppelpacker Harry Kane blickte mit zerknirschter Miene zu seinen Fans. Nach einem erneuten Blitz-Gegentor und einem Platzverweis für Michael Olise hat der FC Bayern München einen weiteren Sieg verpasst.

Beim 3:3 (0:2) im Auswärtsspiel der Champions League bei Viking Stavanger drehte der deutsche Fußball-Rekordmeister um Doppelpacker Harry Kane zwar nach einem 0:2-Rückstand zunächst das Spiel, kassierte aber nach der Gelb-Roten Karte für Olise (74.) in Unterzahl den Ausgleichstreffer der unbeugsamen Wikinger durch Herman Haugen (90.).

«Es ist unsere eigene Schuld», sagte Trainer Vincent Kompany bei Prime Video. Der 40-Jährige sprach von «totalen Konzentrationsfehlern» seiner Mannschaft. «Wir waren einfach nicht schlau, nicht gegen Augsburg, nicht heute.» Man habe sich selbst «in den Fuß geschossen mit dieser Roten Karte».

Kane: Für Fehler bestraft worden

Dabei sahen die Gäste durch die mitreißende Aufholjagd mit Treffern von Kane (54., Foulelfmeter/60.) und Luis Díaz (71.) wie der Sieger aus. Gianni Stensness (2.) und Peter Christiansen (38.) hatten zuvor für einen äußerst überraschenden Start eines unterhaltsamen Königsklassen-Spiels gesorgt. «Wenn man solche großen Fehler macht, wird man bestraft, und genau das ist heute passiert», sagte Kane.

Auf dem Kunstrasen im Südwesten Norwegens hatte das Starensemble von Trainer Kompany weitaus mehr Mühe als erwartet. Drei Tage nach dem 2:2 beim FC Augsburg verpassten die Münchner in einem wilden Spiel wieder den Sieg. Nach zwei Spieltagen der Ligaphase haben die Bayern in der Tabelle vier Punkte auf dem Konto.

Urbig wie Neuer schnell überwunden

Viel war im Vorfeld über die Torwartposition der Münchner gesprochen worden, auf der diesmal Jonas Urbig den angeschlagenen Manuel Neuer vertrat. «Wir haben eine herausragende Torhüterkonstellation», sagte Sportvorstand Max Eberl. «Jonas ist auf einem herausragenden Weg, aber Manu ist unsere Nummer 1.» In der Nachspielzeit verhinderte Urbig das 3:4.

Neuer, der mit Mütze auf der Bank Platz genommen hatte, sah, wie sein Vertreter einen Frust-Start erlebte. Zwar ging es nicht ganz so fix wie beim Neuer-Fauxpas und den 8,4 Sekunden gegen Augsburg. Aber nach 71 Sekunden jubelte der norwegische Meister über den frühesten Treffer dieser Königsklassen-Saison - und Urbig war früh überwunden. «Das darf uns nicht passieren», sagte Konrad Laimer über den «dummen» Start.

Bilderbuch-Konter führt zum 2:0

13:3 Torschüsse und 73 zu 27 Prozent Ballbesitz dokumentierten die Überlegenheit der Bayern. Die Abschlüsse von Konrad Laimer (3.), Olise (10.) oder Díaz (14.) wurden abgeblockt oder pariert. Die größte Chance vergab Kane, als er aus kurzer Distanz in die Arme von Arild Østbø köpfte (35.).

Die Gastgeber verteidigten nach ihrem Vollgas-Start nicht nur mit Wucht, Vehemenz und Leidenschaft, sondern konterten wie aus dem Lehrbuch. Nach einem langen Ball von Erik Botheim düste Christiansen auf und davon, ließ sich auch von Verfolger Nathaniel Brown nicht stören und erhöhte auf 2:0 für das Team, das seit August 2025 bis zum Dienstag nur ein Pflichtspiel zu Hause nicht gewonnen hatte.

Kompany, der sein Team im Vergleich zum Augsburg-Match auf sechs Positionen verändert hatte, reagierte zur Pause mit einem Dreifachwechsel. Wie beim 5:0 gegen FK Bodø/Glimt vor einem Monat, als die Münchner alle fünf Tore in der zweiten Hälfte erzielt hatten, drehten sie auch diesmal nach dem Seitenwechsel auf.

Díaz trifft zur Führung - dann muss Olise vom Platz

Nach einem Foul an Laimer verwandelte Kane sicher vom Punkt zum Anschluss. Es war das neunte Champions-League-Spiel in Folge mit einem Kane-Tor. Nur Rekordhalter Cristiano Ronaldo (11) ist besser. Wenig später schlug Kane nach einer Flanke von Kapitän Joshua Kimmich per Kopf erneut zu.

Das Fußball-Märchen von Stavanger, das mit einem 1:3 gegen Stuttgart in die Saison gestartet war, endete nach dem Díaz-Tor aber nicht. Der Kolumbianer schloss zwar einen wunderbaren Spielzug zum 3:2 ab. Nachdem Olise dem früheren Fürther Zlatko Tripic nach dessen Provokationen den Ball ins Gesicht geworfen hatte, war für den Franzosen vorzeitig Schluss - und Stavanger kam noch einmal zurück. «Ich weiß, dass Michael jetzt total niedergeschlagen sein wird», sagte Kane. «Er wird die Verantwortung dafür übernehmen müssen.»