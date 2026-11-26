Nach dem 3:0-Sieg in der Champions League analysiert Florian Wirtz ruhig und gelassen, dass Liverpool nicht das beste Spiel gezeigt habe. Andere äußern sich euphorischer - vor allem über sein Tor.

Liverpool (dpa) – Die Formkurve von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz zeigt weiter nach oben. Mit einem erneut starken Auftritt half der 23-Jährige dem FC Liverpool entscheidend zum 3:0 (1:0)-Erfolg in der Champions League beim belgischen Club Brügge. Das 2:0 erzielte Wirtz in der 79. Spielminute mit einem sehenswerten Weitschuss selbst. «Alles an seinem Tor heute Abend war beeindruckend», schrieb «The Athletic» über den Treffer des jungen Deutschen. «Es war genau die Art von Tor, die Liverpool in der vergangenen Saison, als Wirtz von Bayer Leverkusen kam, öfter erwartet hatte.»

Lob in Medien: Wirtz hat «nun richtig Fahrt aufgenommen»

Auf mehreren englischen Portalen erhielt Wirtz gute Noten für seinen Auftritt in Belgien. «Er sicherte den Ballbesitz zeitweise hervorragend und verwandelte das zweite Tor souverän», schrieb etwa das «Liverpool Echo».

«Bei Liverpool herrscht gute Laune, da Wirtz und (Alexander) Isak immer besser harmonieren», schrieb ESPN. Isak erzielte die beiden weiteren Treffer für Liverpool. «Nach einer enttäuschenden ersten Saison hat Wirtz, der in seine zweite Saison eher schleppend gestartet war, nun richtig Fahrt aufgenommen», so ESPN weiter. Wirtz wechselte im Sommer 2025 von Bayer Leverkusen in die Premier League.

Wirtz bescheiden: War nicht unser beste Spiel diese Saison

Wirtz selbst berichtete nach Abpfiff recht nüchtern über seinen Abend. «Das Wichtigste ist, dass wir die drei Punkte haben. Ich würde nicht sagen, dass es unser bestes Spiel war diese Saison. Viele Dinge haben wir nicht gut gemacht. Aber abgesehen davon haben wir auch guten Fußball gespielt», meinte der Mittelfeldakteur. Die Höhe des Ergebnisses spiegele nicht wider, wie das Spiel abgelaufen sei. Über sein Tor sagte Wirtz: «Erneut ein Pass von Rio (Ngumoha), und dann dachte ich „Probier es doch einfach mal“. Ich habe nicht einmal geschaut, wo der Torwart steht. Aber ja, es war ein schönes Tor.»