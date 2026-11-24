Den FC Bayern München plagen größte Aufstellungsprobleme in der Offensive. Torjäger Kane fällt lange aus, auch Flügelstürmer Olise fehlt vor Lille beim Training.

Lille (dpa) – Der von Offensiv-Ausfällen geplagte FC Bayern München hat das Abschlusstraining für das Champions-League-Spiel beim OSC Lille mit Jamal Musiala und Rückkehrer Luis Díaz bestritten. Neben dem monatelang ausfallenden Torjäger Harry Kane fehlte vor dem Flug nach Nordfrankreich auf dem Vereinsgelände aber auch Michael Olise auf dem Platz.

Der französische Flügelstürmer hatte sich ebenso wie Kane (Syndesmoseriss) am vergangenen Freitag beim 1:1 in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln am Fuß verletzt. Für einen Einsatz schon am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in Lille reicht es bei Olise offensichtlich nicht.

Im Fokus wird im Stade Pierre-Mauroy nach dem Wirbel um sein noch mögliches Leistungsvermögen im Vergleich zu seinem sehr hohen Gehalt Nationalspieler Musiala stehen. Der 23-Jährige hatte nach fast zwei Monaten Wettkampfpause wegen einer Muskelverletzung am Oberschenkel gegen Köln ein Kurz-Comeback gefeiert. Aber kann er schon in Lille wieder von Anfang an spielen? Man könne jetzt «keine Wunderdinge» von Musiala erwarten, mahnte Sportvorstand Max Eberl.

Kompany muss offensiv tüfteln

Trainer Vincent Kompany muss bei der Besetzung der Offensive tüfteln. Neben Kane fehlen auch Serge Gnabry und Ismael Saibari noch längerfristig. Dazu ist auch Außenverteidiger Alphonso Davies verletzt, der zuletzt Díaz auf dem linken Flügel vertrat. Der Kolumbianer muss nach einer Muskelverletzung erst wieder herangeführt werden, kommt in Lille eigentlich nur als Joker infrage.

Kompany äußerte sich trotzig: «Wir haben manche Spieler nicht, aber kämpfen können wir noch. Und das werden wir mit Freude machen. Das will ich sehen.» Für den verletzten Kapitän Manuel Neuer wird wieder Jonas Urbig im Tor stehen.