Die Bayern sind mit einigen personellen Fragezeichen nach Madrid gereist. Ob Michael Olise und Manuel Neuer gegen Atlético spielen werden, entscheidet sich erst am Spieltag.

Madrid (dpa) – Bayern Münchens Co-Trainer Aaron Danks hat nach der Anreise des FC Bayern München nach Madrid nicht verraten, ob Torwart Manuel Neuer und Offensivstar Michael Olise gegen Atlético Madrid auflaufen werden. «Wir werden das im Trainerstab noch besprechen und dann eine Entscheidung treffen», sagte Kompany-Assistent Danks vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Estadio Metropolitano, wo am Ende der Saison auch das Finale der Königsklasse stattfinden wird.

Neuer und Olise hatten vor dem Abflug nach Spanien noch in München am Abschlusstraining teilgenommen. «Das war eine gute Nachricht, dass sie dabei waren. Jetzt warten wir noch die Reaktion darauf ab», sagte Danks.

Flügelstürmer Olise musste beim 2:2 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstagabend kurz vor Spielende angeschlagen ausgewechselt werden. Der Franzose trainierte mit einem Tape-Verband am rechten Knie. Man werde womöglich erst am Spieltag entscheiden, «ob er von Anfang an spielt» oder als Joker auf der Bank sitzen wird.

In der Offensive fehlen den Münchnern in Spaniens Hauptstadt in Jamal Musiala, Luis Díaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari gleich vier Topkräfte.

Der 40 Jahre alte Neuer hatte zuletzt wegen Problemen am Fuß erneut pausieren müssen. Nationaltorhüter Jonas Urbig wiederum hatte gegen Dortmund bei einem heftigen Zusammenprall einen Kopftreffer zu verkraften gehabt. Der 23-Jährige war aber auch beim Abschlusstraining dabei. Urbig könnte Kapitän Neuer also womöglich auch in Madrid wieder vertreten.

Im Kampf um den direkten Einzug ins Achtelfinale stehen Bayern (5 Punkte) und auch Atlético (4) am vierten von acht Vorrunden-Spieltagen unter Erfolgsdruck.