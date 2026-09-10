Barcelona (dpa) – Barcelonas Trainer Hansi Flick hat einen klaren Favoriten bei der Wahl des Ballon d'Or für den besten Spieler der vergangenen Fußball-Saison: Lamine Yamal. Wenn es nach dem 61-jährigen Flick gehen würde, bekäme sein junger Flügelflitzer den Goldenen Ball bei der Ehrung am 26. Oktober in London überreicht.

«Für mich ist er ein außergewöhnlicher Spieler. Das sieht man in jedem Spiel», sagte der ehemalige Bundestrainer nach dem 5:1-Erfolg gegen Feyenoord Rotterdam zum Champions-League-Auftakt über den Barça-Jungstar. «Er ist etwas Besonderes. Niemand hat das wie er. Ich finde, er hat es verdient.» Der erst 19 Jahre alte spanische Weltmeister Yamal hatte beim souveränen Sieg gegen das niederländische Team ein herrliches Freistoßtor erzielt.

Harte Konkurrenz für Yamal

Yamal ist einer der 30 Kandidaten bei der Ballon d'Or-Wahl. Der Jungstar vom FC Barcelona wurde ebenso nominiert wie vier Spieler des FC Bayern München: Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz und Dayot Upamecano. Die größten Chancen werden aber anderen Spielern eingeräumt, vor allem Spaniens Weltmeister-Kapitän Rodri, dem französischen WM-Rekordtorschützen Kylian Mbappé und Argentiniens Superstar Lionel Messi. Ein deutscher Spieler steht nicht in der Auswahl der besten 30 Fußballer.

Konkurrenzwahl zur FIFA

Die Auszeichnung mit dem Goldenen Ball ist eine Journalisten-Wahl. Den Preis, der von der zur Amaury-Gruppe gehörenden Zeitung «France Football» vergeben wird, existiert seit 1956 und galt lange nur als Auszeichnung für Europas Fußballer des Jahres. Die Ehrung findet am 26. Oktober in London statt.

Parallel dazu ehrt der Weltverband FIFA seit 1991 den Weltfußballer. Zwischen 2010 und 2015 war die FIFA eine Kooperation mit der Amaury-Gruppe eingegangen.