Ein Tor, ein Assist mit Traumpass - Harry Kane ist beim 2:2 des FC Bayern gegen Arsenal wieder einmal der wichtigste Münchner Faktor. Trainer Kompany erklärt eine besondere Stärke des Engländers.

München (dpa) – War es die letzte Botschaft, bevor er den Ballon d'Or gewinnt? Harry Kane lächelte nach seinem herausragenden Champions-League-Auftritt gegen den FC Arsenal über diese Frage. «Natürlich könnte der Montag ein besonderer Abend werden. Wir müssen abwarten», sagte der Bayern-Stürmer nach dem 2:2.

Englands Nationalmannschaftskapitän bereitete das 1:1 durch Alphonso Davies mit einem Traumpass vor, den Treffer zum 2:1 erzielte er vom Punkt selbst. Den Handelfmeter hatte er auch noch selbst herausgeholt. Die Auszeichnung als Spieler des Spiels war folgerichtig.

Kompany: Harry ist überall

«Er ist vom Gefühl überall», sagte Trainer Vincent Kompany. «Ich glaube, was Harry am meisten gefreut hat in den letzten Jahren, ist, dass er endlich mal diesen Mannschaftstitel gewonnen hat.» Wenn er jetzt noch mit einer individuellen Auszeichnung geehrt werden würde, habe er sich das auch verdient, so wie er für die Mannschaft spiele, argumentierte der Coach.

Gemessen an den Wettquoten ist Kane der Favorit auf die Auszeichnung für den weltbesten Fußballer. Nicht Spaniens Weltmeister Lamine Yamal (FC Barcelona) oder WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé (Real Madrid).

«Ich versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken. Denn wir haben wichtige Spiele vor uns. Am Sonntag steht natürlich ein weiteres wichtiges Spiel an», sagte Kane mit Blick auf das Bundesliga-Topspiel beim SC Freiburg. «Ich weiß, dass es ein riesiges Ereignis ist. Also freue ich mich auf jeden Fall darauf. Und hoffentlich wird es ein besonderer Anlass.» Verliehen wird der Preis am Montag in London. Der Einsendeschluss der Stimmen war vor knapp einem Monat.

«Der Pass war einer meiner besten»

Beim Unentschieden gegen den englischen Meister ragte Kane vor allem mit seiner Vorarbeit vor dem Davies-Tor heraus. «Der Pass selbst war definitiv einer meiner besten», sagte der 33-Jährige. Er traf im zehnten Spiel nacheinander in Europas Fußball-Königsklasse. Nur Cristiano Ronaldo, der für Real Madrid die Rekordserie von elf Spielen nacheinander mit Torerfolg hinlegte, ist besser.

Wenn man im Zusammenhang mit Ronaldo genannt werde, «bedeutet das auf jeden Fall, dass man etwas Besonderes leistet – vor allem in diesem Wettbewerb», sagte Kane. «Es ist schön, jetzt die Zehn erreicht zu haben.»