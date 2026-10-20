David Raya ist die Nummer eins beim FC Arsenal. Der Spanier wäre vor Jahren fast beim FC Bayern gelandet. Vor dem Spiel in München äußert er sich lobend über den gegnerischen Schlussmann.

München (dpa) – Torwart David Raya hat vor dem Champions-League-Topspiel des FC Arsenal in München eine Hymne auf Bayern-Schlussmann Manuel Neuer angestimmt. «Er ist ein Idol für jeden Torhüter», sagte der 31 Jahre alte Spanier vor der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

Er würde sich sehr freuen, wenn er in der Allianz Arena im direkten Duell auf den 40 Jahre alten Bayern-Kapitän treffen würde. Neuer hatte zuletzt wegen Problemen am Fuß pausieren müssen, war aber beim Abschlusstraining der Bayern am Dienstag wieder im Einsatz. «Es ist ein großes Spiel», sagte Raya.

«Ich mag jedes Detail an Neuer. Er ist eine Fußball-Legende», sagte Arsenals Nummer eins über den deutschen Weltmeister von 2014. Er habe als junger Torwart zu Neuer aufgeschaut. Raya spielt seit 2023 für den FC Arsenal. Bevor er damals vom FC Brentford zu den Gunners wechselte, war er auch beim FC Bayern im Gespräch. Neuer fiel damals nach einem Beinbruch monatelang aus.

Kein Wechsel zum FC Bayern 2023

Der Spanier mochte sich dazu am Vorabend des Spiels in München aber nicht konkreter äußern. «Ich habe mich damals für den FC Arsenal entschieden», sagte er. Es war im Nachhinein eine gute Entscheidung. Mit dem Club aus London wurde er in der zurückliegenden Saison englischer Meister.

In der Champions League wurde der Titelgewinn im Finale gegen Paris Saint-Germain zudem nur denkbar knapp im Elfmeterschießen verpasst. «Es ist der Anspruch des Vereins, die Trophäe in diesem Jahr zu gewinnen», sagte Raya, der im Sommer mit Spanien Weltmeister geworden war. Beim Turnier in Amerika kam er allerdings nicht zum Einsatz.