London (dpa) - Hunderttausende Arsenal-Fans haben ihrem Verein trotz der Niederlage im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain bei einer Parade durch London einen frenetischen Empfang bereitet. Mehrere Busse mit offenem Dach mit den Fußballstars und Team-Mitgliedern fuhren am Nachmittag durch die Stadt, um den Meistertitel des FC Arsenal zu feiern.

Schon Stunden vor dem Start hatte sich der Norden der Stadt in ein Meer aus Rot und Weiß verwandelt. Fans säumten die Straßen entlang der rund neun Kilometer langen Route, sangen Vereinslieder, zündeten Pyrotechnik und feierten die Mannschaft mit ohrenbetäubendem Jubel. «Ich bin total aus dem Häuschen - ich bin so stolz auf Arsenal. Gestern ist mir egal», sagte eine junge Anhängerin dem Sender Sky News.

Trost vom Premierminister

Angesichts der Champions-League-Pleite tröstete auch der britische Premierminister und Fan des FC Arsenal, Keir Starmer, seinen Verein. «Meister der Premier League und nur einen Hauch von europäischem Ruhm entfernt», schrieb Starmer bei X. «Eine Saison, auf die wir unglaublich stolz sein können.» Der FC Arsenal war Paris Saint-Germain in Budapest im Elfmeterschießen unterlegen. Zuvor hatte der Londoner Verein nach 22 Jahren zum ersten Mal wieder den englischen Meistertitel geholt.

«Es ist schmerzhaft, aber ich bin stolz auf das Team und alles, was wir zusammen in dieser Saison erreicht haben», schrieb Abwehrspieler Gabriel, der den entscheidenden Elfmeter verschossen hatte, auf Instagram. Und weiter: «Vielen Dank an unsere unglaublichen Fans für eure Unterstützung auf jedem einzelnen Schritt dieses Weges. Ihr habt es verdient, diese Reise gemeinsam mit uns zu feiern und die heutige Parade zu genießen.»