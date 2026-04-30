Mikel Arteta tobt nach dem Videobeweis. Ein Elfmeter gegen Eze wurde zurückgenommen. Die Entscheidung hat aus Sicht des Arsenal-Coaches einen großen Einfluss.

Madrid (dpa) – Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat mit riesigem Ärger auf den Videobeweis und die folgende zurückgenommene Elfmeter-Entscheidung im Champions-League-Halbfinale bei Atlético Madrid reagiert. «Was ich nicht verstehe und worüber ich mich sehr aufrege und wütend bin – wie zum Teufel der Elfmeter gegen Eze zurückgenommen werden konnte», kritisierte der Coach des FC Arsenal nach dem 1:1 in Madrid bei DAZN. «Ich verstehe das nicht.» Es verändere den Verlauf der Halbfinal-Begegnung völlig.

In der 78. Minute des Hinspiels am Mittwochabend hatte Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden zunächst auf Elfmeter für Arsenal entschieden. Atlético-Verteidiger David Hancko hatte Eberechi Eze am Fuß getroffen. Der Referee nahm nach Ansicht der Videobilder die Entscheidung aber zurück.

Arteta sieht klaren Elfmeter

«Es ist ein klarer Elfmeter», sagte Arteta. Er verstehe nicht, wie man zum VAR gehe und sich die Bilder «13 Mal» anschaue, monierte der Coach. «Das ist kein klarer Fehler. Das sind nicht die Regeln, und wir sind hier um die Regeln einzuhalten. Vor allem, wenn sich die Begegnung wegen einer solchen Entscheidung dramatisch ändert.»

Für das 1:1 hatten schon vor dieser Szene zwei Elfmeter gesorgt. Auf Seiten der Londoner traf Viktor Gyökeres in der 44. Minute. Für die Madrilenen erzielte der überragende argentinische Fußball-Weltmeister Julián Álvarez den Ausgleich (56.). Die Entscheidung über den Finaleinzug fällt am kommenden Dienstag in London.