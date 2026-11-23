Es läuft beim BVB. Nach stressigen, aber auch erfolgreichen Tagen geht's gegen Arsenal um Punkte in der Königsklasse. Zwischen den Dortmundern und den Londonern gibt es eine interessante Parallele.

London (dpa) – Es gibt nicht viele Spiele, in denen Borussia Dortmund als Außenseiter antritt. Das Champions-League-Duell beim FC Arsenal ist für den ungeschlagenen Bundesliga-Spitzenreiter so eins. Sportdirektor Ole Book gibt das Motto vor: «Wir wollen da vielleicht auch die Fußballwelt ein bisschen überraschen und ganz wichtige Punkte ziehen», sagte der 40-Jährige vor der Partie beim souveränen englischen Tabellenführer.

Mit «Mut und Spaß»

Für die BVB-Mannschaft sind es stressige, aber auch schöne Tage. Samstag der 1:0-Arbeitssieg im Borussen-Duell in Mönchengladbach, Sonntag der Besuch der Mitgliederversammlung in Dortmund, Montag die Reise nach London.

An diesem Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) wollen die Westfalen dort bei einer der besten Mannschaften Europas einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase der Königsklasse machen. «Vielleicht mit ein bisschen Lockerheit, ein bisschen mehr Mut bewaffnet, sehe ich auch Chancen für uns in London», sagte Book.

Torwart Gregor Kobel sieht es ähnlich. Auf die Frage, worauf es gegen Arsenal ankommen werde, antwortete der Dortmunder Führungsspieler mit den Worten «Mut und Spaß». Auch der 28-Jährige hob die ungewohnte Rolle, «eher Underdog» und nicht Favorit zu sein, hervor. «Solche Spiele gilt es einfach zu genießen, Selbstvertrauen zu haben, Spaß zu haben, Fußball zu spielen und gewinnen zu wollen», sagte er.

Mitgliederversammlung als Stimmungsbarometer

Tatsächlich ist der BVB anders als bei Liga-Schlusslicht Gladbach oder zuvor zu Hause gegen Elversberg nicht in der Situation, die Partie gewinnen zu müssen. Nicht nur die Erwartungshaltung ist eine andere. Dortmund liegt mit neun Punkten aus vier Spielen in der Champions League auf Kurs Weiterkommen. Ein Sieg wäre der nächste große Schritt dahin und würde den direkten Einzug ins Achtelfinale ohne Umweg über die Playoffs realistischer machen. Selbst bei einer Niederlage wären die Chancen jedoch absolut intakt.

Auch wenn der BVB fußballerisch längst nicht immer glänzt: Dank der starken Ergebnisse und im Bewusstsein, auch Widerstände wie Verletzungssorgen gemeinsam zu überstehen, treten die Dortmunder mit viel Selbstvertrauen beim Starensemble um Nationalspieler Kai Havertz an. Die Hoffnung, in dieser Saison etwas Großes zu erreichen, lebt.

Als Stimmungsbarometer taugte unter anderem die Mitgliederversammlung, die konstruktiv und größtenteils harmonisch verlief. Einzig in der Diskussion um Felix Nmecha und dessen umstrittenen Torjubel gab es einzelne Buh-Rufe gegen BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer. Der 57-Jährige warb dafür, die Debatte anders zu führen.

Auffällige Parallelen zwischen dem BVB und Arsenal

Weil Nmecha nach einem Treffer angedeutet hatte, eine imaginäre Krone auf dem Rasen zu platzieren, war er von der Fan- und Förderabteilung des BVB kritisiert worden. Die Symbolik wird von dem Netzwerk «Ballers in God» genutzt. Es steht wegen homophober und queerfeindlicher Aussagen seiner Mitglieder, zu denen auch Nmecha gehört, in der Kritik.

Nach seinem entscheidenden 1:0 in Mönchengladbach zeigte Nmecha den Jubel nicht. Der 26-Jährige stellte erneut unter Beweis, dass er sportlich für den BVB derzeit unverzichtbar ist. Schon gegen Elversberg hatte er Dortmund zum Sieg geschossen. Mittelfeldspieler Nmecha ist mit fünf Toren Dortmunds bester Schütze in der Bundesliga.

Die größte Stärke der Mannschaft von Trainer Niko Kovac ist jedoch wie schon in der vergangenen Saison die Abwehr. Mit nur sieben Gegentreffern stellt der BVB die beste Defensive in der höchsten deutschen Spielklasse. In England führt Arsenal diese Statistik an. Mit 17:7 haben Dortmund und die Gunners, die ebenfalls mehr durch Ergebnis- als durch Zauberfußball überzeugen, sogar exakt das gleiche Torverhältnis. An der Favoritenrolle des Teams von Coach Mikel Arteta ändert das aber nichts.